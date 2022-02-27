Gel de Uyu Şarkı Sözleri
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Soner Sarıkabadayı
Gel de Uyu
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Kalbim sana kırılmıyor,
Gerek yok almana
Seni de vurur,
Dur de durur yoluna
***
Bana kaç adım uzaktasın yürüsem?
İki dudaktasın bir bilsem
Temelli mi bir süreliğine mi uzaktasın?
***
Seviyor seviyor gidiyor değişmez ki huyu,
Kokusu burada kendisi yok gel de uyu,
Ben ona ulaşamam o bana ulaşabiliyorken,
Buna rağmen bekle dese beklerim,
Bir ömür boyu.