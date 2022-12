Soner Sarıkabadayı

Ben öyle bi yanmışım yazık bana, Bi başıma kalmışım yok yetmez ama, Kendimden biriktirdim, ektim, Razı olduğumdan fazla çektim, Senin için hani birdim tektim ayıp sana, Kendimden biriktirdim, ektim, Razı olduğumdan fazla çektim, Senin için hani birdim yektim ayıp sana *** Vicdansız ara sıra bile beni aramadın, Sesimi duyunca demek çıkaramadın, Bu hareketin üzerine adının önüne zalim gelmez mi? Ne denizi ne suyu bir damla olamadın, Eee tabi rızamı aceleden alamadın, Yürü git işine be kardeşim off insan sevmez mi, insan sevmez mi? *** Vicdansız ara sıra bile beni aramadın, Sesimi duyunca demek çıkaramadın, Bu hareketin üzerine adının önüne zalim gelmez mi? Ne denizi ne suyu bir damla olamadın, Eee tabi rızamı aceleden alamadın, Yürü git işine be kardeşim off insan sevmez mi, insan sevmez mi? *** Ben öyle bi yanmışım yazık bana, Bi başıma kalmışım yok yetmez ama, Kendimden biriktirdim, ektim, Razı olduğumdan fazla çektim, Senin için hani birdim tektim ayıp sana, Kendimden biriktirdim, ektim, Razı olduğumdan fazla çektim, Senin için hani birdim yektim ayıp sana *** Vicdansız ara sıra bile beni aramadın, Sesimi duyunca demek çıkaramadın, Bu hareketin üzerine adının önüne zalim gelmez mi? Ne denizi ne suyu bir damla olamadın, Eee tabi rızamı aceleden alamadın, Yürü git işine be kardeşim off insan sevmez mi, insan sevmez mi? *** Vicdansız ara sıra bile beni aramadın, Sesimi duyunca demek çıkaramadın, Bu hareketin üzerine adının önüne zalim gelmez mi? Ne denizi ne suyu bir damla olamadın, Eee tabi rızamı aceleden alamadın, Yürü git işine be kardeşim off insan sevmez mi, insan sevmez mi?