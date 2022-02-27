Soner Sarıkabadayı

Senin dışında hiçbir şeye aklım ermiyor Farkım yok inan bir seni duyabilen sağırdan Sen yokken bahar bile buralara gelmiyor O da alıyor zaten alabileceği en ağırdan *** Dün de razıydım buna Ve bugün yine razıyım Seni kaybedip bulup duran bir ruhun itirazıyım *** Koyalım işte gel her bir şeyi yoluna Uyumayalım kimselere sarıla sarıla Sen hepsini gel demedim ki bir yolu yarıla Seni affedebilirim darıla darıla *** Koyalım işte gel her bir şeyi yoluna Uyumayalım kimselere sarıla sarıla Sen hepsini gel demedim ki bir yolu yarıla Seni affedebilirim darıla darıla