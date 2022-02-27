Trio Şarkı Sözleri
Soner Sarıkabadayı Trio şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Sarıkabadayı Trio şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Trio sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben sade bir ayrılığa bile razıydım
Gittin habersiz
Durum şu ki ikimiz de dargınız
Bu ne lahana bu ne perhiz
***
Sen beni üzüp çekip gidenlere
Ne çok benziyorsun buradan
Gönül bu ne yapsın
Usandı duvarlardan kaleden surdan
***
Gerçeği göreceksin eminim
Biraz sağlıklı düşünebilirsen
Bakarsan eğriye doğruya
Belki yol alırsın
O da alabilirsen
O zaman aklında belirgin boşluklar
Ve can alıcı sorular olursa
Çekinme sor tabi hesabı
Geride bir muhatap bulabilirsen.
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Burada biri var
Sirkesi küpüne zarar
Hiç durmadan seni arıyor
Bildiği kadar
***
Belki yolları dar
Hepsinin sonu sana çıkar
Ve o bunu tesadüf sanıyor
İşte o kadar
***
Tamam geç oldu
Ve yürek bunu anlamaz
Ama seviyorsa
Bunu da yalanlamaz
***
Epeydir aşkta şansım pek tutmuyor
Hasretin yatırdı ama uyutmuyor
Kadere kim nasıl dirensin
Nereye kimlere bilensin
Seni bu ömrüme gönlüme yazmış
Unutmuyor
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Yeter artık yeter
Alacağın da kalmadı senin
Beter oldum beter
Gideceğin de yok gibi senin
***
Yansın önce resimler
Zaten bakamıyorum
Kalsın bir tek isimler
Madem unutamıyorum
***
Pişman değilim
Düşman değilim
Kaderime ben
Taştan değilim
Sil baştan değilim
Giderim ben.
***
Pişman değilim
Düşman değilim
Kaderime ben
Taştan değilim
Sil baştan değilim
Giderim ben.
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