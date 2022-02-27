Ölümüne Şarkı Sözleri
Soner Sarıkabadayı Ölümüne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Sarıkabadayı Ölümüne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ölümüne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Sarıkabadayı
Ölümüne
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Her Şeyi Aldın Ama Birazı Kaldı Bana Yetti
Kalbimi Saldın Ama Mesafeler Seni Çekti
Bir Güzele Daldın Oda Seni Bu Gölgelere Ekti
Oyalandın İyi de Şimdi Kim Ne Kadar Etti
***
Birimizi İkimize Değişene Ne Deniyor
Bizi Bize Kıra Kıra Gidişine Özeniyor
Daha Zor Diye Gecelere Bileniyor
Eviriyor Çeviriyor, Bir Gündüz Etmiyor
***
Birimizi İkimize Değişene Ne Deniyor
Bizi Bize Kıra Kıra Gidişine Özeniyor
Daha Zor Diye Gecelere Bileniyor
Eviriyor Çeviriyor, Bir Gündüz Etmiyor
Şimdi..
***
Ne Sözüne İnanırım, Ne De Bir Yeminine
Kendimden O Kadar Eminine
Güvenmem Oymuyorsa Zeminime
Bu Günüme Yaz Beni, Yokum Ölümüne
***
Ne Sözüne İnanırım, Ne De Bir Yeminine
Kendimden O Kadar Eminine
Güvenmem Oymuyorsa Zeminime
Bu Günüme Yaz Beni, Yokum Ölümüne