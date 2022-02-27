Soner Sarıkabadayı

Her Şeyi Aldın Ama Birazı Kaldı Bana Yetti Kalbimi Saldın Ama Mesafeler Seni Çekti Bir Güzele Daldın Oda Seni Bu Gölgelere Ekti Oyalandın İyi de Şimdi Kim Ne Kadar Etti *** Birimizi İkimize Değişene Ne Deniyor Bizi Bize Kıra Kıra Gidişine Özeniyor Daha Zor Diye Gecelere Bileniyor Eviriyor Çeviriyor, Bir Gündüz Etmiyor *** Birimizi İkimize Değişene Ne Deniyor Bizi Bize Kıra Kıra Gidişine Özeniyor Daha Zor Diye Gecelere Bileniyor Eviriyor Çeviriyor, Bir Gündüz Etmiyor Şimdi.. *** Ne Sözüne İnanırım, Ne De Bir Yeminine Kendimden O Kadar Eminine Güvenmem Oymuyorsa Zeminime Bu Günüme Yaz Beni, Yokum Ölümüne *** Ne Sözüne İnanırım, Ne De Bir Yeminine Kendimden O Kadar Eminine Güvenmem Oymuyorsa Zeminime Bu Günüme Yaz Beni, Yokum Ölümüne