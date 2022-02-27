Soner Sarıkabadayı

Sadem Şarkı Sözleri
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Kendisi yazdı kendisi bozdu
Kirli değil ya pastı ya tozdu
Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm
Yok artık yok
***
Kendisi yazdı kendisi bozdu
Kirli değil ya pastı ya tozdu
Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm
Yok artık yok
***
Bir kere bile arama
Tuz olur o yarana
Canına ciğerine hükmedebiliyor
Bir yolu var ama
Sormadan etmeden
O seni nasıl zararına verebiliyor
***
Aramadığım yer kalmıyor seni
Sabahtan yatana kadar
Sanırım hep seni sevecek kalbim
Son kez atana kadar
***
Aramadığım yer kalmıyor seni
Sabahtan yatana kadar
Bana göre sürer gider sönmez bu yangın
İkimizi de yakana kadar
-
Yaktığın sönmedi hala
Kimseyi sevemiyorum
Beni sana kattığın belli değil mi?
***
Sebebi bilemiyorum
Aklımda bir tek sen varsın
Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum
***
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden
***
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden
***
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden
***
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden
***
Yüzümde çizgilerin var
Saçımda bembeyaz tenin
Hala yapayalnız yattığım fark edilir mi?
***
Sebebi bilemiyorum
Aklımda bir tek sen varsın
Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum
***
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden
***
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden
***
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden
***
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden
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Benim olan senin ama
Senin olan benim değil
Yani kalbinde bana bir yer yok
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı
Sana zar zor dayandı
Tabii ben de üzüldüm
Ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı
Sana zar zor dayandı
Tabii ben de üzüldüm
Ama yandıysa yandı
***
Ben burada yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkın da kullana kullana
***
Ben burada yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkın da kullana kullana
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