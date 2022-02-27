Soner Sarıkabadayı

Pas Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Bir kere bile arama Tuz olur o yarana Canına ciğerine hükmedebiliyor Bir yolu var ama Sormadan etmeden O seni nasıl zararına verebiliyor *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Sanırım hep seni sevecek kalbim Son kez atana kadar *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Bana göre sürer gider sönmez bu yangın İkimizi de yakana kadar

Sadem Yaktığın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Beni sana kattığın belli değil mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yüzümde çizgilerin var Saçımda bembeyaz tenin Hala yapayalnız yattığım fark edilir mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden