Soner Sarıkabadayı

Pişman Değilim Yeter artık yeter Alacağın da kalmadı senin Beter oldum beter Gideceğin de yok gibi senin *** Yansın önce resimler Zaten bakamıyorum Kalsın bir tek isimler Madem unutamıyorum *** Pişman değilim Düşman değilim Kaderime ben Taştan değilim Sil baştan değilim Giderim ben. *** Pişman değilim Düşman değilim Kaderime ben Taştan değilim Sil baştan değilim Giderim ben.

Burada Biri Var Burada biri var Sirkesi küpüne zarar Hiç durmadan seni arıyor Bildiği kadar *** Belki yolları dar Hepsinin sonu sana çıkar Ve o bunu tesadüf sanıyor İşte o kadar *** Tamam geç oldu Ve yürek bunu anlamaz Ama seviyorsa Bunu da yalanlamaz *** Epeydir aşkta şansım pek tutmuyor Hasretin yatırdı ama uyutmuyor Kadere kim nasıl dirensin Nereye kimlere bilensin Seni bu ömrüme gönlüme yazmış Unutmuyor