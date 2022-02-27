Soner Sarıkabadayı

Sadem Yaktığın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Beni sana kattığın belli değil mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yüzümde çizgilerin var Saçımda bembeyaz tenin Hala yapayalnız yattığım fark edilir mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden

Pas Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Bir kere bile arama Tuz olur o yarana Canına ciğerine hükmedebiliyor Bir yolu var ama Sormadan etmeden O seni nasıl zararına verebiliyor *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Sanırım hep seni sevecek kalbim Son kez atana kadar *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Bana göre sürer gider sönmez bu yangın İkimizi de yakana kadar