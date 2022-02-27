Soner Sarıkabadayı

Sallana Sallana Benim olan senin ama Senin olan benim değil Yani kalbinde bana bir yer yok *** Belki biraz sustum ama Sözlerini yuttum değil Bak bu yangından geriye eser yok *** Gönlüm usandı Sana zar zor dayandı Tabii ben de üzüldüm Ama yandıysa yandı *** Gönlüm usandı Sana zar zor dayandı Tabii ben de üzüldüm Ama yandıysa yandı *** Ben burada yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkın da kullana kullana *** Ben burada yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkın da kullana kullana

Pas Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Bir kere bile arama Tuz olur o yarana Canına ciğerine hükmedebiliyor Bir yolu var ama Sormadan etmeden O seni nasıl zararına verebiliyor *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Sanırım hep seni sevecek kalbim Son kez atana kadar *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Bana göre sürer gider sönmez bu yangın İkimizi de yakana kadar