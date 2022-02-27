Soner Sarıkabadayı

Alınırım seni tam üzerime alınırım Darılırsam anca kendime darılırım Dayanamam diye bir şey yok dayanırım Gerekiyorsa yalancının birine sarılırım *** Git hadi sen nereye gidersen İçimden geliyorsun Tarifi zor sözlerle ama sen Gözümden biliyorsun *** Seni benden alan kader ölsem vermem diyor Yalandan yangınların bir yanıyor geri iki sönüyor *** Seni benden alan kader ölsem vermem diyor Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi kesiyor

Gönlüm benle bile sizli bizli Güvenmiyor gizli gizli Ben boş verdim unuttum da Canımın her yeri parmak izli *** Neresi hüzün neresi sevinç Ve ne kadarı benim bu hislerin Çoğu zaman her şeyimiz ödünç *** Biri beni sevsin güzel sevilirim Bir de yetişirse önümüzdeki yaza Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin Gelsin gelecekse beni Boza Boza *** Büyük sevsin süper sevilirim Bir de yetişirse önümüzdeki yaza Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin Gelsin gelecekse beni Boza Boza