Boza Boza Şarkı Sözleri
Soner Sarıkabadayı Boza Boza şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Sarıkabadayı Boza Boza şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Boza Boza sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Sarıkabadayı
Boza Boza
-
Alınırım seni tam üzerime alınırım
Darılırsam anca kendime darılırım
Dayanamam diye bir şey yok dayanırım
Gerekiyorsa yalancının birine sarılırım
***
Git hadi sen nereye gidersen
İçimden geliyorsun
Tarifi zor sözlerle ama sen
Gözümden biliyorsun
***
Seni benden alan kader ölsem vermem diyor
Yalandan yangınların bir yanıyor geri iki sönüyor
***
Seni benden alan kader ölsem vermem diyor
Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi kesiyor
-
Gönlüm benle bile sizli bizli
Güvenmiyor gizli gizli
Ben boş verdim unuttum da
Canımın her yeri parmak izli
***
Neresi hüzün neresi sevinç
Ve ne kadarı benim bu hislerin
Çoğu zaman her şeyimiz ödünç
***
Biri beni sevsin güzel sevilirim
Bir de yetişirse önümüzdeki yaza
Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin
Gelsin gelecekse beni Boza Boza
***
Büyük sevsin süper sevilirim
Bir de yetişirse önümüzdeki yaza
Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin
Gelsin gelecekse beni Boza Boza