Soner Sarıkabadayı

Koskoca dünyayı bu ara dar ediyorum Sana özel Kendime yüzümü kara çıkarabiliyorum Duruma gel *** Kıyamam sana kıyabilecekken de Anla ki o an kalbim devrede Aramam seni bulabilecekken de İlişkimiz son evrede *** Aşk bize göre derine tekamül ediyor Kimine göre serine Dön artık dön hadi evine, nasıl koyabilirim Birini birinin yerine *** Koskoca dünyayı bu ara dar ediyorum Sana özel Kendime yüzümü kara çıkarabiliyorum Duruma gel Hepsi *** Kıyamam sana kıyabilecekken de Anla ki o an kalbim devrede Aramam seni bulacakken de İlişkimiz son evrede *** Aşk bize göre derine tekamül ediyor Kimine göre serine Dön artık dön hadi evine, nasıl koyabilirim Birini birinin yerine *** Aşk bize göre derine tekamül ediyor Kimine göre serine Dön artık dön hadi evine, nasıl koyabilirim Birini birinin yerine