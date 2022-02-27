Tekamül Şarkı Sözleri
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Soner Sarıkabadayı
Tekamül
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Koskoca dünyayı bu ara dar ediyorum
Sana özel
Kendime yüzümü kara çıkarabiliyorum
Duruma gel
***
Kıyamam sana kıyabilecekken de
Anla ki o an kalbim devrede
Aramam seni bulabilecekken de
İlişkimiz son evrede
***
Aşk bize göre derine tekamül ediyor
Kimine göre serine
Dön artık dön hadi evine, nasıl koyabilirim
Birini birinin yerine
***
Koskoca dünyayı bu ara dar ediyorum
Sana özel
Kendime yüzümü kara çıkarabiliyorum
Duruma gel Hepsi
***
Kıyamam sana kıyabilecekken de
Anla ki o an kalbim devrede
Aramam seni bulacakken de
İlişkimiz son evrede
***
Aşk bize göre derine tekamül ediyor
Kimine göre serine
Dön artık dön hadi evine, nasıl koyabilirim
Birini birinin yerine
***
Aşk bize göre derine tekamül ediyor
Kimine göre serine
Dön artık dön hadi evine, nasıl koyabilirim
Birini birinin yerine