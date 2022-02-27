Soner Sarıkabadayı

Bakıyorum uzaklara gözler var irili ufaklı ışıklı Net hatırlamıyorum da sözler var gizli saklı yasaklı Çok güzel başladık ama sonumuz sıradandı Bana göre ömürlere bedel, sana göre yara bandı *** Gidiyorum hayatından sana bir daha ne günaydın derim ne sevgilim Kimse bundan daha fazla özlenemez Seni son gördüğüm tarih ne sevgilim *** Gidiyorum hayatından sana bir daha ne günaydın derim ne sevgilim Kimse bundan daha fazla özlenemez Beni son sevdiğin tarih ne sevgilim