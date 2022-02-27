Yara Bandı Şarkı Sözleri
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Soner Sarıkabadayı
Yara Bandı
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Bakıyorum uzaklara gözler var irili ufaklı ışıklı
Net hatırlamıyorum da sözler var gizli saklı yasaklı
Çok güzel başladık ama sonumuz sıradandı
Bana göre ömürlere bedel, sana göre yara bandı
***
Gidiyorum hayatından sana bir daha ne günaydın derim ne sevgilim
Kimse bundan daha fazla özlenemez
Seni son gördüğüm tarih ne sevgilim
***
Gidiyorum hayatından sana bir daha ne günaydın derim ne sevgilim
Kimse bundan daha fazla özlenemez
Beni son sevdiğin tarih ne sevgilim