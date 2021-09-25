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7/24 Dinle Songül Karlı

Songül Karlı

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Songül Karlı, 15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1991 yılında ilk albümü olan “Derman Sendedir” ile müzik piyasasına girmiştir. Böylelikle müzik kariyerine ilk adımını atmıştır. Karlı, kariyeri boyunca 10 müzik albümü çıkarmış ve 2 toplama albümde yer almıştır. 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülüne layık görülmüştür. 90'larda televizyon kariyerine başlamış, kısa bir süre de olsa dizilerde rol almıştır. 2004 yılında son albümü olan “Kaç Bahar”ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı TV kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerle oyunculuk deneyimi kazanmıştır. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı ile Cumartesi programını sunmuş, ardından 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı “Su Gibi'yi” sanatçı Uğur Arslan’la birlikte sunmuştur. Daha sonra 2016 yılında TV 8'de “Songül Karlı ile Evlilik Yolunda” adlı programı sunmuştur.

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Songül Karlı

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