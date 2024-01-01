Sebebi Sensin Şarkı Sözleri
Sonnur Sebebi Sensin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sonnur Sebebi Sensin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sebebi Sensin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Suçum neydi aşktan yana
Düştüm bir aşk tuzağına
Kurturulmayı bekleyen
Garip bir aşk mahkumuyum
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Sende taktın ellerime
Aşkın kelepçelerini
Perde çektin gözlerime
Vurdun hasret kilidini
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Ateş sardı her yanımı
Dillere destan oldum
El derdime çare olmaz
Gel de söndür bu yangını
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Dağlar duydu isyanımı
Sen duymadın mı sevgilim
Gökler duydu feryadımı
Sen duymadın mı..
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gerçekten sevmiştim seni ben zalim
bir zamanlar sensiz duramıyordum
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hayallerim gitti yıkıldım kaldım
kalbin fesat çıktı sen ne yapayım
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ne dedin de bana olmadı
sen benim canımı ömrünü yedin
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kırılırsın diye aklım çıkardı
kalbin fesat çıktı, ben ne yapayım
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Vefasız seni gidi hayırsız
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ayrılık acı kader
insanoğlu hep sever
*
dilimizde nağmeler
hep bu şarkıyı söyler
*
kaybedince anladım
kaybedince ağladım yar
kaybedince anladım
kaybedince ağladım
*
sensiz çaresizim ben
sensiz derbederim ben
*
dünyam karardı birden
sen gidince aniden
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Ankara oldu merkez, merkez
duysun bunu herkes, herkes
Ankara oldu merkez, merkez
duysun bunu herkes, herkes
*
kalksın oynasın çerkes
kalksın oynasın herkes
idare et be merkez, merkez
idare et be merkez, merkez
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aradım da seni buldum
aşkının kurbanı
ayrılalı hasret doldum
sensiz olmaz
*
ayrılalı hasret doldum
sensiz olmaz
*
olmazsa olmaz
aşksız yaşanmaz
olmazsa olmaz
sensiz yaşanmaz
*
sen bensiz ben
sensiz vallahi olmaz
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saçlarımdaki akların
gözlerindeki yaşların
acı dolu yılların
sebebi sensin
*
sen de sonra gönlüm sevmez
neler çektim kimse bilmez
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sebebi sensin
acı dolu yıllarımın
sebebi sensin
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Ben seni emanet ettim Allah'a
Döneceğim demiştin, inanmadın mı?
Ben sözümde durdum, bak geldim
*
Sözünden dönmeye utanmadın mı?
Ben sözümde durdum, bak geldim
*
Kanında mı vardı, zalimlik senin
Hani nerde beni seven o kalbin
Seviyorum diye yeminler ettin
Bana yemin etmeye utanmadın mı?
*
Seviyorum diye yeminler ettin
Bana yemin etmeye utanmadın mı?