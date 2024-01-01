Dağlar Suçum neydi aşktan yana Düştüm bir aşk tuzağına Kurturulmayı bekleyen Garip bir aşk mahkumuyum * Sende taktın ellerime Aşkın kelepçelerini Perde çektin gözlerime Vurdun hasret kilidini * Ateş sardı her yanımı Dillere destan oldum El derdime çare olmaz Gel de söndür bu yangını * Dağlar duydu isyanımı Sen duymadın mı sevgilim Gökler duydu feryadımı Sen duymadın mı..

Fesat gerçekten sevmiştim seni ben zalim bir zamanlar sensiz duramıyordum * hayallerim gitti yıkıldım kaldım kalbin fesat çıktı sen ne yapayım * ne dedin de bana olmadı sen benim canımı ömrünü yedin * kırılırsın diye aklım çıkardı kalbin fesat çıktı, ben ne yapayım * Vefasız seni gidi hayırsız

Kaybedince Anladım ayrılık acı kader insanoğlu hep sever * dilimizde nağmeler hep bu şarkıyı söyler * kaybedince anladım kaybedince ağladım yar kaybedince anladım kaybedince ağladım * sensiz çaresizim ben sensiz derbederim ben * dünyam karardı birden sen gidince aniden

Merkez Ankara oldu merkez, merkez duysun bunu herkes, herkes Ankara oldu merkez, merkez duysun bunu herkes, herkes * kalksın oynasın çerkes kalksın oynasın herkes idare et be merkez, merkez idare et be merkez, merkez

Olmasa Olmaz aradım da seni buldum aşkının kurbanı ayrılalı hasret doldum sensiz olmaz * ayrılalı hasret doldum sensiz olmaz * olmazsa olmaz aşksız yaşanmaz olmazsa olmaz sensiz yaşanmaz * sen bensiz ben sensiz vallahi olmaz

Sebebi Sensin saçlarımdaki akların gözlerindeki yaşların acı dolu yılların sebebi sensin * sen de sonra gönlüm sevmez neler çektim kimse bilmez * sebebi sensin acı dolu yıllarımın sebebi sensin