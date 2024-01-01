-
gerçekten sevmiştim seni ben zalim
bir zamanlar sensiz duramıyordum
*
hayallerim gitti yıkıldım kaldım
kalbin fesat çıktı sen ne yapayım
*
ne dedin de bana olmadı
sen benim canımı ömrünü yedin
*
kırılırsın diye aklım çıkardı
kalbin fesat çıktı, ben ne yapayım
*
Vefasız seni gidi hayırsız
-
Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu
Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını
Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken
Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten
***
Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu
Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını
Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken
Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten
---
Sırtım dönük, kapım orda
Sakın bir söz etme bana
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu
Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını
Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken
Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten
***
Sırtım dönük, kapım orda
Sakın bir söz etme bana
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise...
-
aradım taradım her yerde
haber saldım dört yana
umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda
***
aradım taradım her yerde
haber saldım dört yana
umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda
***
şükürler olsun bu güne gördüm
yakışır bu aşka şu kalbimi
ben aşık oldum darısı başınıza
dualarım aşkını bulamayana
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur.
aşk dilinden anlayanlar aranan kan bulunmuş
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur.
aşk dilinden anlayanlar
aranan kan bulunmuş
***
aradım taradım her yerde
haber saldım dört yana
umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda
***
şükürler olsun bu güne gördüm
yakışır bu aşka şu kalbimi
ben aşık oldum darısı başınıza
dualarım aşkını bulamayana
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur
aşk dilinden anlayanlar
aranan kan bulunmuş..
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur
aşk dilinden anlayanlar
aranan kan bulunmuş
-
Bendeki izlerini silmeye geleceksin
Bittiğini sandığın an tılsımını kaybedeceksin
Sadece anılar mı uykularımı getiren?
Kalpteki acılar mı hasreti dize getiren?
***
Aşkın acısı birkaç kelime
Sev ya da biri çıksın yerine
Bendeki yürek hasarı bile
Geçmeye alışık
***
Hep iyisini arar bu yürek
Kendisi gibi sanar bu yürek
Sonra da aza kanar bu yürek
Talihi karışık
***
Seni kaybetmekti en acıklı düşüm
Gözümde seni çok büyütmüşüm
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Bendeki izlerini silmeye geleceksin
Bittiğini sandığın an tılsımını kaybedeceksin
Sadece anılar mı uykularımı getiren?
Kalpteki acılar mı hasreti dize getiren?
***
Aşkın acısı birkaç kelime
Sev ya da biri çıksın yerine
Bendeki yürek hasarı bile
Geçmeye alışık
***
Hep iyisini arar bu yürek
Kendisi gibi sanar bu yürek
Sonra da aza kanar bu yürek
Talihi karışık
***
Seni kaybetmekti en acıklı düşüm
Gözümde seni çok büyütmüşüm
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
-
Bir an olsun seni unuturum diye
Bir an olsun gözümden yaş akmasın diye
Şu yalan dünyada sahte sevgilere
Ben içmiyim de kimler içsin
***
usandım sevmeden sevmelerden
Anlamsız bu hayat yalandan öte
anlamsız bu hayat yalandan öte
Sensiz hayat bana cezadan öte
***
Burda olsaydın ağlamasaydım
Burda olsaydın sızlamasaydım
yine meyhanedeyim senin yüzünden
İçiyorum maalesef bu aşk yüzünden
-
Kolay değil bir anda beni silmek
Kolay değil bu aşktan vaz geçebilmek
Az buz değil yaşananlar biliyorsun
Unutmak mümkün mü sanıyorsun
***
Farz et ki sen benim kadar sevebilseydin
Bu kadar çabuk çekip gidemezdin
Benim kadar seni seven biri olursa
Sözüm söz seni o gün affederim
***
Diyelim ki resimlerimi yaktın
Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin
Adımı da kara kaplıya yazdın
Ama anıları nasıl unutacaksın?
***
Diyelim ki resimlerimi yaktın
Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin
Adımı da kara kaplıya yazdın
Ama anıları nasıl unutacaksın?
-
Ne diyelim kendime geldim
Son ilişkimin ardından
Bakmamıştım bugüne kadar
Kimseye göz ucuyla
***
Şartlar değişti farkındayım
Bir aşkın ortasındayım
Yalnız geçmez bir ömür boyu
Seni görünce anladım
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
***
Şu gönlümün muradı olsun
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
***
Ne diyelim kendime geldim
Son ilişkimin ardından
Bakmamıştım bugüne kadar
Kimseye göz ucuyla
***
Şartlar değişti farkındayım
Bir aşkın ortasındayım
Yalnız geçmez bir ömür boyu
Seni görünce anladım
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
-
İmza olmaz Aşka fesat girmişse eğer
Çek git artık hayatımdan Bu oyun biter
***
Söyledim ben sana dikkat et diye
Göz yummam gecelik ihanetlere
Sadakat en mühim kuraldır diye
Hatayı affetmem dönmem geriye
***
Aldatan kendini aldatır
Böyledir tarih boyunca
Sende bir gün çok çekersin
Yapayalnız kalınca
***
Bir kere affederse insan bin defa dert çeker
Tövbesi tutmaz aldatanların tutsa ne fark eder
iflah olmaz aşka fesat girmişse eğer
Çek git artık hayatımdan bu oyun biter
-
Belki şimdi bir yerlerde benim için kötü söyler
Şunu bilsin ben de onun gibi devrik bir çınarım
***
Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok
Aşk yolunda mahkumum
Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok
Mutluluktan mahrumum
***
Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim
Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım
Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim
***
Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim
Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım
Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim
***
Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona
Yanında olmasam da canında olacağımı
Ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter
Ve ben nerede olursam olayım
Yine onu yine onu seveceğim
***
Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim
Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım
Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim
-
Kendim için değil bu göz yaşlarım,
Ayrılık vaktinde, aşka ağlarım,
Yeni doğan bir aşk ölür mü söyle?
Öldürdün bir tanem ona yanarım
***
Olmaz diye başladıysan, affetmem seni,
Ama sen de seviyorsan,
Usanmadan bekleyeceğim,
Tanırsın beni
***
Elimde gül demetiyle,
Her gün kapının önünde,
Bekliyorum gündüz gece,
Görürsün diye
***
Gül ayrılmaz dikeniyle,
Ben yanarım Sen Sen diye,
Mutluluğun hayaliyle,
Beklerim Yine
-
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halini bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halinden bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Yalan olmuş her ne varsa
Bu şehirde sevmek hata
Doğrusuyla, duygusuyla
Yaşanmıyor aşklar burda
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
***
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halini bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halinden bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Yalan olmuş her ne varsa
Bu şehirde sevmek hata
Doğrusuyla, duygusuyla
Yaşanmıyor aşklar burda
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
-
Gönülden sevdim sevdim ama hiç sevilmedim
Yalancı aşklara hiçbir zaman boyun eğmedim
***
Aşklar bile 5 paralık olmuş bu şehirde
Dertlerimin hepsi üst üste
Kime güvensem yalancı
Gönül yerim hepsi paslı
Tek tesellim şişelerde
***
içelim gönlüm unutalım gönlüm
Günü gün edip yaşayalım
Vazgeç be gönlüm
Bize göre değil
Aşklara hiç bulaşmayalım!
-
Bitmiyor aşkın derdi
Gülmez yüzüme şehir
Her yer karanlık gibi
Gittin gideli
***
Anlamı yok kalmamın
Ne bu evde, sokakta
Cehennemden beterdir
Her saat, her dakika
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Gözlerimi açmayı
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Sensizken uyanmayı
***
Çok üzgünüm, hem de çok utanıyorum
Sensiz yaşamayı hiç hak etmiyorum
Dayanmaz bu yüreğim, dayanmaz tenim
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Olmadığın bu evde kalamıyorum
Her nefes alışımda daralıyorum
Yorgun düştü bu gönlüm, inan, yorgunum
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Gözlerimi açmayı
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Sensizken uyanmayı of, of
***
Çok üzgünüm, hem de çok utanıyorum
Sensiz yaşamayı hiç hak etmiyorum
Dayanmaz bu yüreğim, dayanmaz tenim
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Olmadığın bu evde kalamıyorum
Her nefes alışımda daralıyorum
Yorgun düştü bu gönlüm, inan, yorgunum
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Yalnızlık değildi benim derdim, sensizlikti
Güzel bir şehirdi, ama artık bitti
Elimde valizim, cebimde biletim
Bunu sen istedin
***
Senin yüzünden
Senin yüzünden bu şehri terk ediyorum
Bu şehri terk ediyorum
-
Yine sabah oluyor
Gönül ister akşamı
Yine sabah oluyor
Gönül ister akşamı
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm o hallere
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm bu hallere
***
Kader gülmez gönlüm bir çara
Yürek ağlar yalnız her gece
Kader gülmez gönlüm bi çare
Yürek ağlar yalnız her gece
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm o hallere
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm bu hallere
Düştüm bu hallere