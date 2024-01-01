Merkez Ankara oldu merkez, merkez duysun bunu herkes, herkes Ankara oldu merkez, merkez duysun bunu herkes, herkes * kalksın oynasın çerkes kalksın oynasın herkes idare et be merkez, merkez idare et be merkez, merkez

Dağlar Suçum neydi aşktan yana Düştüm bir aşk tuzağına Kurturulmayı bekleyen Garip bir aşk mahkumuyum * Sende taktın ellerime Aşkın kelepçelerini Perde çektin gözlerime Vurdun hasret kilidini * Ateş sardı her yanımı Dillere destan oldum El derdime çare olmaz Gel de söndür bu yangını * Dağlar duydu isyanımı Sen duymadın mı sevgilim Gökler duydu feryadımı Sen duymadın mı..

Fesat gerçekten sevmiştim seni ben zalim bir zamanlar sensiz duramıyordum * hayallerim gitti yıkıldım kaldım kalbin fesat çıktı sen ne yapayım * ne dedin de bana olmadı sen benim canımı ömrünü yedin * kırılırsın diye aklım çıkardı kalbin fesat çıktı, ben ne yapayım * Vefasız seni gidi hayırsız

Kaybedince Anladım ayrılık acı kader insanoğlu hep sever * dilimizde nağmeler hep bu şarkıyı söyler * kaybedince anladım kaybedince ağladım yar kaybedince anladım kaybedince ağladım * sensiz çaresizim ben sensiz derbederim ben * dünyam karardı birden sen gidince aniden

Olmasa Olmaz aradım da seni buldum aşkının kurbanı ayrılalı hasret doldum sensiz olmaz * ayrılalı hasret doldum sensiz olmaz * olmazsa olmaz aşksız yaşanmaz olmazsa olmaz sensiz yaşanmaz * sen bensiz ben sensiz vallahi olmaz

Sebebi Sensin saçlarımdaki akların gözlerindeki yaşların acı dolu yılların sebebi sensin * sen de sonra gönlüm sevmez neler çektim kimse bilmez * sebebi sensin acı dolu yıllarımın sebebi sensin