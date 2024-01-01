Sonny Rollins

On The Sunny Side Of The Street … Grab your coat Grab your hat, baby Leave your worries on the doorstep Just direct your feet On the sunny side of the street … Can't you hear that pitter-pat, baby? The happy tune is your step Life can be so sweet On the sunny side of the street … I used to walk in the shade With those blues on parade, oh But I'm not afraid, baby My Rover Crossed over, yes … If I never have a cent, baby I'd be rich as Rock-a-fellow, yes Gold dust at my feet On the sunny side of the street … And get yo' coat Grab your hat Leave your worries on the doorstep Just direct your feet On the sunny side of the street Bah-boo-zah-zuh-yan, an … Can't you hear that pitter-pat? Oh, the happy tune is your step, yes Life could be so sweet, oh On the sunny side of the street … I used to walk in the shade Yes, with those blues on parade Now, mama, nah, I'm not afraid, baby Adoh, boo doh, bee-dee-deez Baz-teh, baba-yuh-yes … And if I never have a cent I'll be rich as Rock-a-fellow, babe With gold dust at my feet On the sunny side of the street

Eyvallah Şahım Okuyaca'm; "İsyankâr"ı okuyaca'm, okuyaca'm Bir şarkı istiyor arkadaşımız, onu da okuyalım *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Bugün bize pir geldi Gülleri taze geldi Bugün bize pir geldi Gülleri taze geldi *** Önü sıra kamberi Aliyyü'l Mürteza geldi Önü sıra kamberi Aliyyü'l Mürteza geldi *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Ali bizim şahımız Kâbe kıblegahımız Ali bizim şahımız Kâbe kıblegahımız *** Miraçtaki Muhammed O bizim padişahımız Miraçtaki Muhammed O bizim padişahımız *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah

Kimsesiz Kul Kimsesiz bir kulum ben bu alemde Ne candan sevenim ne sırdaşım var Takılıp kalmışım gurbet ellerde Ne gidecek yolum ne yoldaşım var *** Her gün biraz daha tükenmekteyim Bir derdime bin dert eklemekteyim Gelecek dertleri beklemekteyim Ne bir kurtuluşum ne de çarem var *** Huzur aramakla geçti günlerim Maziye karışıp gitti dünlerim Açmadan sararıp soldu güllerim Ne yazım ne kışım ne baharım var

Sen Ve Ben Sen ve ben gündüzle gece Ben ve sen harflerle hece Bir çizgi bir nokta gibiyiz *** Takıldı dilime iki kelime Düşünemiyorum sanki başka kelime *** Sen ve ben yalnız ikimiz Ben ve sen birde sevgimiz Bir şarkı bir roman gibiyiz *** Sen ve ben yalnız ikimiz Ben ve sen birde sevgimiz Bir çizgi bir nokta gibiyiz *** Sen ve ben yağmurla toprak Ben ve sen çiçekle yaprak Bir şarkı bir roman gibiyiz

İkiye Böldün Beni Gelişlerin gidişine eşit sevgilim Varlığınla yokluğunun arasındayım İkiye böldün beni İkiye böldün beni *** Gelişlerin gidişine eşit sevgilim Varlığınla yokluğunun arasındayım İkiye böldün beni İkiye böldün beni *** Bu kaçamak buluşmalar Yeter artık bir son bulsun İkide bir saatine Bakıp durma ne olursun *** Biliyorum gideceksin Yine yanlız kalacağım Yine senin hasretinle Alev, alev yanacağım *** Her ayrılık saatinde kahroluyorum Yüreğim, yüreğinden çözemiyorum Kördüğüm ettin beni İkiye böldün beni *** Her ayrılık saatinde kahroluyorum Yüreğim, yüreğinden çözemiyorum Kördüğüm ettin beni İkiye böldün beni *** Bu kaçamak buluşmalar Yeter artık bir son bulsun İkide bir saatine Bakıp durma ne olursun *** Biliyorum gideceksin Yine yanlız kalacağım Yine senin hasretinle Alev, alev yanacağım

İsyanlardayım Gittiğin yerlerden dönmedin geri Yollara rest çektim, isyanlardayım Kırıldı sonunda sabrımın teli Yıllara rest çektim, isyanlardayım *** Kırıldı sonunda sabrımın teli Yıllara rest çektim, isyanlardayım *** Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden Ümitler selamı kesmişler benden Nasılsa hayır yok gelecek günden Kadere rest çektim, isyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım İsyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım *** Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden Ümitler selamı kesmişler benden Nasılsa hayır yok gelecek günden Kadere rest çektim, isyanlardayım *** Bu benim talihim, sözüm yok sana Payımı aldım ben sevdadan yana Hasretinden başka ne verdin bana? Sana da rest çektim, isyanlardayım *** Hasretinden başka ne verdin bana? Sana da rest çektim, isyanlardayım *** Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden Ümitler selamı kesmişler benden Nasılsa hayır yok gelecek günden Kadere rest çektim, isyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım İsyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım

İşte Bu Şarkı Ne zaman dinlesem hemen ağlarım O aşkın masalı işte bu şarkı Bir buruk acıdır hatıraları O aşkın masalı işte bu şarkı *** Ne zaman dinlesem hemen ağlarım O aşkın masalı işte bu şarkı Bir buruk acıdır hatıraları O aşkın masalı işte bu şarkı *** Baharı çiçeksiz düşünmek gibi Bulutu yağmursuz beklemek gibi Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi Beni hep ağlatan işte bu şarkı *** Baharı çiçeksiz düşünmek gibi Bulutu yağmursuz beklemek gibi Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi Beni hep ağlatan işte bu şarkı *** Ötmez oldu artık gönül kuşları Ne zaman biter ki sevda suçları? Bana son hatıran bu gözyaşları O aşkın masalı işte bu şarkı *** Ötmez oldu artık gönül kuşları Ne zaman biter ki sevda suçları? Bana son hatıran bu gözyaşları O aşkın masalı işte bu şarkı *** Baharı çiçeksiz düşünmek gibi Bulutu yağmursuz beklemek gibi Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi Beni hep ağlatan işte bu şarkı *** Baharı çiçeksiz düşünmek gibi Bulutu yağmursuz beklemek gibi Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi Beni hep ağlatan işte bu şarkı

Alışırım Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesende alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesende alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Sevmesende alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Birgün küllenir anılar Yanmayada alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Birgün küllenir anılar Yanmayada alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım

Annem Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne Senin şefkatinden uzak büyüdüm sevilmek ne demek unuttum annem unuttum annem Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne Senin şefkatinden uzak büyüdüm sevilmek ne demek unuttum annem unuttum annem *** Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem *** Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı onlar da ben gibi yaramazlar mı Terk edip gidersen ağlamazlar mı çocuklar güler mi unuttum annem unuttum annem Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı onlar da ben gibi yaramazlar mı Terk edip gidersen ağlamazlar mı çocuklar güler mi unuttum annem unuttum annem *** Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem *** Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem Annem annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem