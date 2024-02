Stray Kids

Hey, you wanna come in? 다 치워 이제 들어가 저번 건 입가심 umm 이젠 본편으로 party 감당 안 됨 빠지지 yeah 에고 어기어차 참 뻐근한 거 다 풀고 맘대로 즐겨 누구라도 불 끄고 눈 밝혀라 밤새 억눌렀던 흥을 끌어모아 방생 손잡이를 돌려 내가 원하던 걸 다 볼래 이 문 앞에서 들리는 음악 소리 내 목소리가 터지도록 외쳐 멈칫할 시간 따윈 없어 Hey Come inside now Hey 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자가 되고 싶다면 Ey 여기까지가 끝인가 보오 머리 쓸 시간 ready to go 고생했어 주인 잘못 만난 몸 호강 시켜 줄게 따라와라와라 back door 세콤 아니니까 괜찮네 지금 들려오는 이 소리는 팡파르 밤새 놀아보자 필요한 건 more caffeine 오려면 오든가 암호는 열려라 참깨 달라 보여 모든 게 완벽해지는 이 순간 두 눈앞에서 펼쳐지는 fantasy 내 목소리가 터지도록 외쳐 멈칫 할 시간 따윈 없어 Hey Come inside now Hey 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자가 되고 싶다면 Knock knock Lights out Yeah 시간이 지나갈수록 더 화려해지는 이 순간 Yeah we gon' do it right now, do it right now baby 이제부터 정신 차려 이 세계를 눈에 담아 심장 울려 rum pum pum pum Make 'em say wow wow wow yeah 다들 불러와 와 와 ey 노래 불러라 라 라 hey 3 2 1 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자 외 출입금지 여긴 back door 관계자가 되고 싶다면 Knock knock 종 때리고 미쳐 날뛰어 오늘도 we do our thang 종 때리고 미쳐 날뛰어 오늘 밤도 짖어 ey 종 때리고 미쳐 날뛰어 오늘도 we do our thang 종 때리고 미쳐 날뛰어 Hey, you wanna come in?