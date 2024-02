Stray Kids

딱히 부족함이 없지 I'm saucin', livin' in big Seoul city 다소곳한 모습 없이 따라 하는 쟤 빨래대처럼 널림 우리가 하면 핑 다 쓰러지고 볼링 솟은 어깨 마치 everest (everest) 꺾일 리 없이 매일 상승세 (상승세) 내가 뜨면 모두 고개들을 조심해 매일 트렌드를 바꾸고 새로 고침 해 (cling, cling) Oh, you can't resist it Oh, 몸부림쳐 봐도 Oh, 나의 주문에 춤춰 넌 못 참아, I'm the charmer I'm the charmer Charmer, charmer, charmer 삐리빠라삐리뱀 삐리빠라삐리뱀 삐리빠라삐리뱀 Charmer, charmer, charmer, charmer 통 큰 바지 손에 움켜쥐고 걸어, 걸어 루즈핏의 박스티는 바람에 펄럭펄럭 구구 년생 셀럽 거머리처럼 딱 붙지 길거리의 비둘기도 구구대며 follow me 길고양이도 넋이 나간 모습 미어캣 머리에 피도 안 마른 젊은 피를 시험해 신바람 나잖아 지금 이 feel이 나를 알아봤다면 you're not silly Chitty, chitty bang 복잡한 규칙은 빼 ey Chippy, chippy bang 나사를 하나 더 빼 ey Chillin', chillin', yeah, every day I'm chillin' yeah 자유로운 몸짓에 빠져들어 look at me Oh, you can't resist it Oh, 몸부림쳐 봐도 Oh, 나의 주문에 춤춰 넌 못 참아, I'm the charmer I'm the charmer Charmer, charmer, charmer 삐리빠라삐리 뱀 삐리빠라삐리 뱀 삐리빠라삐리 뱀 Charmer, charmer, charmer, charmer 튀지 않으려 해도 눈에 띄어 right, I know Upload hashtag "we'regoingup" yeah, we flying around 지나친 관심 oh, 쏠려 내게로 피곤해도 It can't be helped yeah-yeah 너무 charmer, I'm the charmer 너무 charmer, I'm the charmer yes 너무 charmer, I'm the charmer Charmer, charmer, charmer Charmer, yes 별거 안 해도 빛이 나는 몸 돌아버리고 별이 보이죠 별거 안 해도 빛이 나는 몸 Charmer, charmer, charmer, charmer 넌 못 참아, I'm the charmer yes