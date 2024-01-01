Christmas Evel Şarkı Sözleri
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Stray Kids
Christmas Evel
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It's Christmas Eve
밤새 내린 눈은 잠깐만 예뻐
낭만은 개뿔
눈치 없는 차들 땜에 금방 새까매진 거 봐
걷기도 빡세 눈밭보단 갯벌
무릎까지 다 젖은 바지
조금 걷다가 나자빠짐
특별한 날 특별하길
변질됐지 별일 없길
뒹굴뒹굴 뒹굴다 눈덩이만 부었지
어제 만든 눈사람은 멀쩡하려나|?
아 따가 부러, 칼바람에 베여 칭칭
Brrr, 떨리는 목소리
컬러풀은 무슨 풀 하나 안 보여
랩하다 콜록콜록콜록 기침
Jack Frost coming for y'all, run run
뼈까지 시리게 하는 holiday, silence
특별한 거 하나 없는데
왜들 그렇게 기다렸는지?
Christmas EveL
Merry Christmas
Jingle, jingle, jingle all the way
You got me spinning
빙글빙글빙글 돌겠네
빙판 위 Christmas
아슬아슬 우당탕탕
I don't need no presents
Crossing out X-MAS
추위만 거세져
장작 대신 애가 탄다
미끄런 길 덕에 차는 더 막혀
땡큐다 겨울아
입김이 나오고 빨개진 코
겹겹이 껴입은 곳만 덥고
뭐가 부끄러워서, ayy
귀 따갑도록 빨개졌네 (어이구)
뽀샤시는 무슨 눈에 김 꼈다
나름 퀄리티 굿 필터
오, 피해가 피해가
폭설 맞은 패딩을 짜내면 5리터
추우면 춥다고 붙는 쟤네
땜에 눈꼴도 시려
연락은 한 통 안 오고 대뜸
이벤트 문자만 오네 다 미워
Jack Frost coming for y'all, run run
뼈까지 시리게 하는 holiday, silence
특별한 거 하나 없는데
왜들 그렇게 기다렸는지?
Christmas EveL
Merry Christmas
Jingle, jingle, jingle all the way
You got me spinning
빙글빙글빙글 돌겠네
빙판 위 Christmas
아슬아슬 우당탕탕
I don't need no presents
Crossing out X-MAS
살금살금 까치발 굴뚝 위로 올라가
자이로 드롭 쿵 현실 자각 Christmas EveL
Feliz Navidad, Feliz Navidad
I can feel the evil coming but Felix, never bad
오늘은 특별한 날 그 누구도 훔칠 수 없어
그림자들이 날 덮쳐, let me sing a Christmas song
Feliz Navidad (ho, ho, ho)
Feliz Navidad (Christmas EveL)
Feliz Navidad (ho, ho, ho)
Feliz Navidad (it's Christmas Eve)