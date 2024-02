Stray Kids

It's Christmas Eve 밤새 내린 눈은 잠깐만 예뻐 낭만은 개뿔 눈치 없는 차들 땜에 금방 새까매진 거 봐 걷기도 빡세 눈밭보단 갯벌 무릎까지 다 젖은 바지 조금 걷다가 나자빠짐 특별한 날 특별하길 변질됐지 별일 없길 뒹굴뒹굴 뒹굴다 눈덩이만 부었지 어제 만든 눈사람은 멀쩡하려나|? 아 따가 부러, 칼바람에 베여 칭칭 Brrr, 떨리는 목소리 컬러풀은 무슨 풀 하나 안 보여 랩하다 콜록콜록콜록 기침 Jack Frost coming for y'all, run run 뼈까지 시리게 하는 holiday, silence 특별한 거 하나 없는데 왜들 그렇게 기다렸는지? Christmas EveL Merry Christmas Jingle, jingle, jingle all the way You got me spinning 빙글빙글빙글 돌겠네 빙판 위 Christmas 아슬아슬 우당탕탕 I don't need no presents Crossing out X-MAS 추위만 거세져 장작 대신 애가 탄다 미끄런 길 덕에 차는 더 막혀 땡큐다 겨울아 입김이 나오고 빨개진 코 겹겹이 껴입은 곳만 덥고 뭐가 부끄러워서, ayy 귀 따갑도록 빨개졌네 (어이구) 뽀샤시는 무슨 눈에 김 꼈다 나름 퀄리티 굿 필터 오, 피해가 피해가 폭설 맞은 패딩을 짜내면 5리터 추우면 춥다고 붙는 쟤네 땜에 눈꼴도 시려 연락은 한 통 안 오고 대뜸 이벤트 문자만 오네 다 미워 Jack Frost coming for y'all, run run 뼈까지 시리게 하는 holiday, silence 특별한 거 하나 없는데 왜들 그렇게 기다렸는지? Christmas EveL Merry Christmas Jingle, jingle, jingle all the way You got me spinning 빙글빙글빙글 돌겠네 빙판 위 Christmas 아슬아슬 우당탕탕 I don't need no presents Crossing out X-MAS 살금살금 까치발 굴뚝 위로 올라가 자이로 드롭 쿵 현실 자각 Christmas EveL Feliz Navidad, Feliz Navidad I can feel the evil coming but Felix, never bad 오늘은 특별한 날 그 누구도 훔칠 수 없어 그림자들이 날 덮쳐, let me sing a Christmas song Feliz Navidad (ho, ho, ho) Feliz Navidad (Christmas EveL) Feliz Navidad (ho, ho, ho) Feliz Navidad (it's Christmas Eve)