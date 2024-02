Stray Kids

"네 손님" 어서 오십시오 이 가게는 참 메뉴가 고르기도 쉽죠 뭘 시켜도 오감을 만족하지 하지 지나가던 나그네, 비둘기까지 까치까지 까마귀들까지 Cooking a sauce 입맛대로 털어 음미하고 lick it 말해 bon Taste so good 반응은 모두 쩔어 But 모두 자극적인 거 I want it till 다 먹일 때까지 연구하지 cross boundaries 경계 따위 없어 마치 창조하듯 소리를 만들지 그저 계속 만들어가 새롭게 Because we're one of a kind 누구도 따라 할 수 없는 our own game 시작부터 다 우리 꺼 잠깐 떠나간다 해도 결국 다시 찾게 될 열기가 식지 않는 메뉴 지금부터 싹 다 입맛에다 때려 박아 DU DU DU DU DU DU 이게 우리 탕 탕 탕탕 DU DU DU DU DU DU 이게 우리 탕 탕 탕탕 지금 바로 눈에 불을 켜 I just wanna taste it, make it hot 새로운 불판 위에 track을 달궈 메뉴 골라 call me up 원하는 걸로 다 serve DU DU DU DU DU DU Cookin' like a chef I'm a 5 star 미슐랭 "미"의 정점을 찍고 눈에 보여 illusion Whoo 첨 느꼈지 이런 감정 놀랄 거야 gonna shock 바로 감전 자물쇠 따 싹 다 unlock Idea bank 머릿속을 털어 털어 비밀재료가 궁금하다면 사실 우린 그딴 거 안 써 그저 계속 만들어가 새롭게 Because we're one of a kind 누구도 따라 할 수 없는 our own game 시작부터 다 우리 꺼 잠깐 떠나간다 해도 결국 다시 찾게 될 열기가 식지 않는 메뉴 지금부터 싹 다 입맛에다 때려 박아 DU DU DU DU DU DU 뭐든 그냥 집어넣어 눈치 보지 말고 더 망설이지 말고 부어 비벼 비벼 "네 손님" DU DU DU 이게 우리 탕 탕 탕탕 DU DU DU DU DU DU 이게 우리 탕 탕 탕탕 DU DU DU DU DU DU 어서 오십시오 이 가게는 참 메뉴가 고르기도 쉽죠 뭘 시켜도 오감을 만족하지 하지 지나가던 나그네, 비둘기까지 까치까지 DU DU DU DU DU DU