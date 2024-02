Stray Kids

Let's go 정상인 척 다들 힘 좀 빼 짓고 있는 미소들은 쎄해 Lock이 풀리면 다 똑같지 눈은 날 못 속여 ho! 본체는 풀렸네 (yup, yup) 정신을 간신히 잡지 (yup, yup) 눈 한번 깜빡이고 back 다시 세상이 정한 정상인 코스프레 준비 pow Mash up, mind blown 정신은 back up Prototype 내 속은 언제나 freaky monster 유행 같은 친절함은 철이 지나 rotten 내 통수에 다 시원하게 욕해도 다 먹금 Poppin' 순진하게만 보다가 크게 다침 호의가 계속되면 권리인 줄 아네 toxic 이러니 돌지 warning Maniac 나사 빠진 것처럼 미쳐 Maniac 핑핑 돌아버리겠지 Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac, maniac (ha-ha) Maniac (oh) 나사 빠진 것처럼 웃어 maniac (you can't stop this smoke) 핑핑 돌아버리겠지 (thick as fog) Maniac (oh) 비정상투성이 집단 (we're maniacs) Maniac, maniac 다 터진 인형 실밥처럼 Hah! 결국 본색이 드러나지 편하지 않은 이 life It ain't "Live", It's "Holding on", yeah 정상인 척 다들 척 좀 빼 짓고 있는 미소 no fresh 해 Locket 풀면 다들 똑같지 눈은 날 못 속여 ho! 내가 걷는 이 거리는 다 지뢰밭 다 언제 터질지 모르는 dormant volcano 얌전했던 바람도 언제 바뀔지 몰라 다들 숨긴 채 살아가 like a sealed tornado Poppin' 순진하게만 보다가 크게 다침 호의가 계속되면 권리인 줄 아네 toxic 이러니 돌지 warning Maniac 나사 빠진 것처럼 미쳐 Maniac 핑핑 돌아버리겠지 Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac, maniac (ha-ha) Maniac (oh) 나사 빠진 것처럼 웃어 maniac (you can't stop this smoke) 핑핑 돌아버리겠지 (thick as fog) Maniac (oh) 비정상투성이 집단 (we're maniacs) Maniac, maniac 가득해 두 눈은 lunatic 모든 감각이 날 서 있지 예쁘게 포장한 대로 매번 가둬 놓으니 흘러가다 보면 결국 드러나겠지 숨겨진 내면의 그 모습이 yeah Maniac Maniac (maniac) Maniac (Maniac, maniac) you cannot stop with this feeling (ha-ha) Maniac (oh) 나사 빠진 것처럼 웃어 maniac (you can't stop this smoke) 핑핑 돌아버리겠지 (thick as fog) Maniac (oh) 비정상투성이 집단 (we're maniacs) Maniac, maniac