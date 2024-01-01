Stray Kids

Öğreneceksin beni sevmeyi Unutmasan da geçmişi Yaşanmışı ve bitmişi Duyacaksın sesimi Senin için çarpan yüreğimin *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi Seni karşılıksız sevdiğimi *** Öğreneceksin beni sevmeyi Unutmasan da geçmişi Yaşanmışı ve bitmişi Duyacaksın sesimi Senin için çarpan yüreğimin *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi Seni karşılıksız sevdiğimi

Püf de, üfle Püf de, üfle *** Kalmadı tahammülüm, gücüm Göz göre göre tükeniyorum Mecnun misali pervanenim Ama gün be gün soluyorum *** Hastayım sana Ben tescilli vurgununum Küt küt atıyor kalbim Gönül tutuklunum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Al varımı, yoğumu Feda olsun sana bu can El üstünde tutarım başıma Taç ederim seni inan *** Hastanım ama gel gör ki Sensiz halim duman Aşk bu gözü kör gel Kurtar beni bu azaptan *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Ben o bildiğin havarilerden Değilim güzelim Aşk için ölenlerdenim Sevdim mi tam severim *** Fazla naz aşık usandırır ya Hafife alma beni Elini çabuk tut acilen Bence kaçırma beni *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum