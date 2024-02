Stray Kids

Oh 소리를 지르는 내가 oh 창빈이란다, 내 자리는 내가 취한다 태도는 터프하게 트랙 위를 폭주하는 기관차 ayy Eh 몰아치는 허리케인에 뒤집어진 우산 잔소리꾼의 최후, 하하 꼴이 좋구나 나무꾼은 어서 돌아가시오 여긴 나무랄 데가 없네 (뭐유?) 납작해질 리 없는 콧대, 목, 핏대와 함께 세운 줏대 훨씬 더 웅장하게 내는 경적 소리 빵빵, 빵빵 Here they come 악당 무리에 뜨거운 피가 돌아 온몸에 번져 소문난 꾼들의 모임에 쏟아지는 눈빛은 Freezing cold, but I know we'll burn forever 해보라는 태도, 난 여전히 할 말을 내뱉지 퉤! 퉤! 퉤! 소리꾼 소리꾼 퉤! 퉤! 퉤! 소리꾼 (ha-ha) Man, I'm not sorry, I'm dirty 우르르쾅쾅쾅쾅 천둥 (빠라바밤) 구름 타고 두둥 (빠라바밤) 바람과 함께 등장한 꾼 (Bang, bang, bang, boom) Man, I'm not sorry, I'm dirty Keep on talking, we don't play by the rules 그래, 다들 헛소리, 소리, 소리 이거저거 귀찮아서 도리도리 말이 너무 많아, 자꾸 나서지 좀 말아 Why you mad? Why you sad? Why you 틱틱틱? Out of 안중 얼레리꼴레리, 멋있는 척들이 앙증 발끝조차도 따라오지 못해, 여긴 내 판들 들어봐 (what's up?) 질투가 (나나 봐) 전부 한쪽으로 치워놓고 버려 Here they come 악당 무리에 뜨거운 피가 돌아 온몸에 번져 소문난 꾼들의 모임에 쏟아지는 눈빛은 Freezing cold, but I know we'll burn forever 해보라는 태도, 난 여전히 할 말을 내뱉지 퉤! 퉤! 퉤! Ha-ha-ha 소리꾼 소리꾼 퉤! 퉤! 퉤! 소리꾼 (ha-ha) Man, I'm not sorry, I'm dirty 꾼들이 왔어요 (huh) 꾼들이 왔어요 (비키라) 날이면 날마다 오는 날이 아닌 오늘 소리꾼들이 왔어요 원래 삐딱해, 소리는 일당백 맘에 안 들면 들 때까지 말대답해 Final warning 당장 Back up 뱉어 센 척 back off 할 말을 내뱉지 퉤! 퉤! 퉤! 소리꾼 소리꾼 (ha-ha) Man, I'm not sorry, I'm dirty 우르르쾅쾅쾅쾅 천둥 (빠라바밤) 구름 타고 두둥 (빠라바밤) 바람과 함께 등장한 꾼 (Bang, bang, bang, boom) Man, I'm not sorry, I'm dirty Keep on talking, we don't play by the rules