Alors On Danse (Slowed) Şarkı Sözleri Stromae Alors On Danse (Slowed) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Stromae Alors On Danse (Slowed) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alors On Danse (Slowed) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Stromae Alors On Danse (Slowed) Alors On Danse (Slowed) Alors on dance Qui dit étude dit travail, Qui dit taf te dit les thunes, Qui dit argent dit dépenses, * Qui dit crédit dit créance, Qui dit dette te dit huissier, Oui, dit assis dans la merde. Oui, dit assis dans la merde. * Dit toujours et dit divorce. Qui dit proches te dis deuils car les problèmes ne viennent pas seul Qui dit crise te dis monde dit famine dit tiers- monde Qui dit fatigue dit réveille encore sourd de la veille, Tüm Şarkıları