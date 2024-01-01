Suat Sayın

-
Ah, ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Ah, ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
*
Ah, her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
Ah, her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
*
Ah, nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
Ah, nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
-
Coştuk ancak tutmamız gerekirse
Aşk bize güvenirse
Mahcubuz konuşmayız
Söz gümüşse, sükût altın
Neyse susmamız gerekirse, gereğini yaparız
***
Herkes kendi derdinde
Mutsuz sevgi filminde
Senle ben haricinde
Sonunda benden biri var
***
Aşkım...
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
***
Hakikaten mi aşkım...
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hakikaten canım aşkım...
***
Zordu seni bulmak
Aşka ait sorular sormak
Zordu ama oldu
Bugün herkes buna şahit burada
Aşkım da
-
Güzeldi önceleri kalpte taht kurdu
Yandı yandı söndü sonra son buldu
Hep mi iyi tarafından bakmışız bugüne dek
Bize göre bardağın yarısı hep doluydu
***
Şimdi ben kendim için söz veremem
Neler yakar içimi söyleyemem
Belki de biz iki farklı gezegendik
Bilmiyorduk önceden
***
Bu sefer hesaplar benden
Yedik içtik doyduk zaten ne tutar
Üç kuruşun lafı mı olur
Bu kadar hukukumuz varken
***
Üstü kalsın hiç acelesi yok
Aşk gider geri ödemesi yok
Çok verdim ki defterini tutmadı
Senin o hesabın çetelesi çok
-
Bazen zor gelir sevdalar
Kan kardeştir ya hep vedalar
Gidersin gelirsin içinde
Hiç bitmez o son defalar
***
Başka bir yerde
Ya da bir tende
Hasret yanan tüten gecelerde
***
Kalbe dönüp baktığımda
Öfkemi bıraktığımda
Yine direniyorum
O zaman sen de burada olsan
Bir anda karşımda dursan
Ben hala seni seviyorum
***
Dönüp dolaşıp o zamanda
Geçmişi bıraktığımda
Aşka güveniyorum
O zaman keşke burada dursan
Bir anda karşımda olsan
Ben hala seni seviyorum
***
Her neredeysen ol seni seviyorum
Ne olursan ol seni özlüyorum
-
Duruldu dalgalarım,
Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara
Sineye çektim sözlerimi
Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana
***
İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi
Erken budanmış ağaç gibi
Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak
Aşka meydan okur gibi
***
Gücümün yettiği yere kadar,
Su yolunu bulana kadar,
Son gün, son ana kadar
Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım.
***
Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi
Tetikte yerli yersiz çarpmıyor
İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi
Ne kadar da haklıydın, değmiyor.
-
Bitti bitti diyebilirim
Bizi ziyan edebilirim
Geçecek gidecek kim duyacak
Aşk dediğin en son yalan faslı
***
Kim kime boş yere kin tutacak
Ayrılık bizden daha haklı
***
Yanacak yanacak kalbim
İyice düşün aslında
Ateşe atacak bir şey yok
Geçici yarım öfkenle
Kaderi bozma dur bende
Bir daha sevecek cesaret yok
***
Kimseyi sevecek cesaret yok...
-
Coştuk, ancak tutmamız gerekirse
Aşk bize güvenirse
Mahcubuz, konuşmayız
Söz gümüşse, sükût altın, neyse
Susmamız gerekirse, gereğini yaparız
Herkes kendi derdinde
Mutsuz sevgi filminde
Sen ve ben haricinde
Sonunda benden biri var
Aşkım
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
Hak'katen canım aşkım
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hak'katen canım aşkım
Coştuk, ancak tutmamız gerekirse
Aşk bize güvenirse
Mahcubuz, konuşmayız
Söz gümüşse, sükût altın, neyse
Susmamız gerekirse, gereğini yaparız
Herkes kendi derdinde
Mutsuz sevgi filminde
Sen ve ben haricinde
Sonunda benden biri var
Aşkım
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
Hak'katen canım aşkım
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hak'katen canım aşkım
Zordu seni bulmak
Aşka ait sorular sormak
Zordu ama oldu
Bugün herkes buna şahit burada
Aşkım bak
Aşkım
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
Hak'katen canım aşkım
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hak'katen canım aşkım
-
Güzeldi önceleri kalpte taht kurdu
Yandı yandı söndü sonra son buldu
Hep iyi tarafından bakmışız bugüne dek
Bize göre bardağın yarısı hep doluydu
Şimdi ben kendim için söz veremem
Neler yakar içimi söyleyemem
Belki de biz iki farklı gezegendik
Bilmiyorduk önceden
Bu sefer hesaplar benden
Yedik içtik doyduk zaten ne tutar
Üç kuruşun lafı mı olur
Bu kadar hukukumuz varken
Üstü kalsın hiç acelesi yok
Aşk gider geri ödemesi yok
Çok verdim ki defterini tutmadı
Senin o hesabın çetelesi çok
-
Sana aklımdan geçeni söyleyeyim mi?
İçimi sana dökeyim mi?
Ama sonra bozuşmayalım
Yüreğimizdeki taşları dökelim mi?
***
Oooff...
***
İnsanız elbet hatalarımız olur,
İnsanız elbet kusurlarımız olur,
Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz,
Ama seven yarısına razı olur.
***
Ya gidersin ya kalırsın,
Hayat müşterek katlanacaksın.
Ben yok, sen yok,
Biz varız artık anlayacaksın.
Bizim demeyi öğreneceksin.
-
Duruldu dalgalarım,
Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara
Sineye çektim sözlerimi
Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana
***
İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi
Erken budanmış ağaç gibi
Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak
Aşka meydan okur gibi
***
Gücümün yettiği yere kadar,
Su yolunu bulana kadar,
Son gün, son ana kadar
Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım.
***
Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi
Tetikte yerli yersiz çarpmıyor
İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi
Ne kadar da haklıydın, değmiyor.
-
İftihar et aşk ne halde eserinle iftihar et
Bu cesaret bu asalet bende kalsın sen devam et
Biter elbet kimde kalmış bende kalsın bu esaret
Sen hesap et bunun cezasını
***
Ne gitmeyi biliyor ne hakkımı veriyor
Tuzak dolu her yanım aşk acı
Ne gözyaşı tanıyor ne bir çözüm buluyor
Fark eder mi kim söylemiş son lafı
***
Yalnız benim derdim değil
Çok fazla kaybeden var
Sonu gelmeyen aşklar gibi
Başka bir sonuç görülmedi
Yine kalbi olan hep ağlıyor
***
Yalnız benim derdim değil
Çok fazla kaybeden var
Duygusuzluğa isyan gibi
Başka bir sonuç görülmedi
Yine kalbi olan hep ağlıyor
-
Güneşim açtı baharın arkası
Mevsim bana yaz
Süresi doldu geçiyor işte
Baştan sona yas
***
Olmadı olmuyor, hiç olmayacak
Hadi bunu geç
Bir dahaki gün aynı şey olacak
Olacak mı?
***
Sana dokunmuş kimsenin
Elini senden çekmedim
Sevin önce yeterince
Bana hiç sorma kalbim affetsin
***
Sana dokunmuş kimsenin
Elini senden çekmedim
Sevin ancak yeterince
Bana hiç gelme Allah affetsin
-
Güneşim açtı baharın arkası
Mevsim bana yaz
Süresi doldu geçiyor işte
Baştan sona yas
***
Olmadı olmuyor, hiç olmayacak
Hadi bunu geç
Bir dahaki gün aynı şey olacak
Olacak mı?
***
Sana dokunmuş kimsenin
Elini senden çekmedim
Sevin önce yeterince
Bana hiç sorma kalbim affetsin
***
Sana dokunmuş kimsenin
Elini senden çekmedim
Sevin ancak yeterince
Bana hiç gelme Allah affetsin
-
Dur, bir daha bul
Duygunu kaybetmiş olamazsın sen
Kalk, bir daha bak
Bir yolu vardır elbet aşkın benle
***
Sus ya da konuş
Gerçeği anlatmış olamazsın sen
Koskoca duruş böyle yıkıldıysa
Boş zaten sevme
***
Benim aşka tuttuğum yıldızı
Kim bu gökyüzünden çalanlar
Sana açık duygum, yok altyazı
Kim bu hala her şeyi soranlar
***
Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Sözünü tutmadın ki hiç bu ara
Gelebilir miyim şu an yanına
***
Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Ne kadar istesem de bunu bir daha
Dönebilir miyiz biz en başına?
-
Dur, bir daha bul
Duygunu kaybetmiş olamazsın sen
Kalk, bir daha bak
Bir yolu vardır elbet aşkın benle
***
Sus ya da konuş
Gerçeği anlatmış olamazsın sen
Koskoca duruş böyle yıkıldıysa
Boş zaten sevme
***
Benim aşka tuttuğum yıldızı
Kim bu gökyüzünden çalanlar
Sana açık duygum, yok altyazı
Kim bu hala her şeyi soranlar
***
Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Sözünü tutmadın ki hiç bu ara
Gelebilir miyim şu an yanına
***
Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Ne kadar istesem de bunu bir daha
Dönebilir miyiz biz en başına?
-