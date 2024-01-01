Ayrılık Yaman Kelime Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Ayrılık Yaman Kelime
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Ayrılık, yaman kelime
Benzetmek azdır ölüme
Kim uğrarsa bu zulüme
Aman, aman, aman
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Gündüzü olurmuş gece
Tatmadan aşkın tadını
Duydum acı feryadını
Dilimin zevki adını
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Aman, aman, aman
Sayıklarım hece hece
Soldu mu neşen, hevesin
Seslenirim gelmez sesin
*
Dudaklarımda nefesin
Aman, aman, aman
Özlerim seni delice