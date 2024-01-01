Bir Sevda Geldi Başıma Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Bir Sevda Geldi Başıma
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Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme, ah
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
*
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim
*
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim
*
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun, ah
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
*
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim