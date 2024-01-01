Suat Sayın

Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme, ah Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim * Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim * Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim * Bir gün ümit veriyorsun Sonra gülüp kaçıyorsun Sen beni öldürüyorsun, ah Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim * Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim