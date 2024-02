Suat Sayın

Fikrimin İnce Gülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın beni * Gördüğüm günden beri Olmuşum inan deli O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın beni * Ateşli dudakların Gamzeli yanakların O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın beni

Erenler "ömrün şu biten neş'vesi tam olsun erenler son meclisi câm üstünde câm olsun erenler şükranla vedâ ettiğimiz câm-ı fenaya son pendimiz ahlâfa devam olsun erenler * caizse harâbât-ı ilahide de her dem yârân yine rindan-ı kirâm olsun erenler tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde evvel giden ihvâna selâm olsun erenler

Yalnız Benim Ol Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen Kıskan beni göğsünde uyut, yan ateşimden Aşkın o zehir hasreti ruhumda kanarken Kıskan beni göğsünde uyut, yan ateşimden

Senden Uzak Günlerim Senden uzak günlerim zindân oluyor Hasretin, elemin kalbime doluyor Gönül bahçemde, yazık, hayâl gülüm soluyor Hasretin, elemin kalbime doluyor

Ömrüm Seni Sevmekle Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır Yalnız senin aşkınlaruhum solacaktır * Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır * Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır

Beklerim Her Gün Bu Sahillerde Beklerim her gün bu sâhillerde mahzûn böyle ben Gün batar kuşlar döner dönmez bu yoldan beklenen En nihâyet anladım yokmuş gören hattâ bilen Gün batar kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen

Nihansın Dideden Nihansın dideden ey mest-i nazım Nihansın dideden ey mest-i nazım Bana sensiz cihanda can ne lazım Bana sensiz cihanda can ne lazım * Benim sensin felekte çare sazım Benim sensin felekte çare sazım Bana sensiz cihanda can ne lazım Bana sensiz cihanda can ne lazım * Revadır matemim tutsa felekler Revadır matemim tutsa felekler Bana insan değil ağlar melekler Bana insan değil ağlar melekler * Hevaya gitti hep bunca emekler Hevaya gitti hep bunca emekler Bana sensiz cihanda can ne lazım Bana sensiz cihanda can ne lazım

Yalnız Bırakıp Gitme Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken * Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken En neşeli demler bu gece sazla geçerken Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken

Unutmadım Seni Ben Unutmadım seni ben Unutmadım, unutmadım Her zaman, her zaman Her zaman kalbimdesin Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin Anlaşıldı sen geri Dönülmeyen, dönülmeyen Dönülmeyen yerdesin Anlaşıldı sen geri Dönemeyeceksin Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin

Mühür Gözlüm Mühür gözlüm, seni elden Mühür gözlüm, seni elden Sakınırım, kıskanırım Yağan kardan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım, eyy Yağan kardan, esen yelden Yağan kardan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım, eyy Havadaki turnalardan havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan giyindiğin urbalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy Giyindiğin urbalardan giyindiğin urbalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy Beşikte yatan kuzundan Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan, hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım, kıskanırım, eyy Ben seni senin gözünden Yâr seni senin gözünden Sakınırım, kıskanırım, eyy Ali İzzet oncalardan ali İzzet oncalardan Bakındım goncalardan yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy Yerdeki karıncalardan yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy

Siyah Ebrulerin Siyâh ebrûlerin durûben çatma Gamzen oklarını âşıka atma Sana gönül verdim beni ağlatma Benim gözüm nûru gönlüm sürûru * Öğüttür verdiğim tut benim sözüm Severim demeye tutmadı yüzüm Âh efendim benim âh iki gözüm Benim gözüm nûru gönlüm sürûru * Yemeden içmeden küllî beriyim Senden ayrılalı cansız diriyim Sînem üstünde bir kuru deriyim Benim gözüm nûru gönlüm sürûru

Haydar Haydar On dört bin yıl gezdim pervanelikte Sıdkı ismin buldum divanelikte İçtim şarabını mestanelikte Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Hay dost dara düş oldum * Güruh-u Naci’ye özümü kattım İnsan sıfatından çok geldim gittim Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm Bir zaman gül için zara düş oldum Bir zaman gül için zara düş oldum Bir zaman gül için Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Hay dost zara düş oldum