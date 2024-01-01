Gönül Sana Tapalı Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Gönül Sana Tapalı
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Gönül sana tapalı kapın bana kapalı
Şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı
Susayan ırmak arar, olmaz sevende karar
Güzelleri olmasa bu dünya neye yarar
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Geceme güneş olsan, kalbimi görmüş olsan
Unuturdum cihanı bana birgün eş olsan
Susayan ırmak arar, olmaz sevende karar
Güzelleri olmasa bu dünya neye yarar