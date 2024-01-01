Suat Sayın

Ellerin elimde, başın omzumda Hani buluşmuştuk kır kahvesinde Yalnızdık seninle çamlar altında O güzel, o şirin kır kahvesinde Canımsın diyerek beni sarmıştın Evlererim deyince kanatlanmıştın Sevinçten olacak çok ağlamıştın O güzel, o şirin kır kahvesinde O güzel, o şirin kır kahvesinde Ellerin elimde, başın omzumda Hani buluşmuştuk kır kahvesinde Ellerin elimde, başın omzumda Hani buluşmuştuk kır kahvesinde Yalnızdık seninle çamlar altında Yalnızdık seninle çamlar altında O güzel, o şirin kır kahvesinde O gözel, o şirin kır kahvesinde Canımsın diyerek beni sarmıştın Evlenelim deyince kanatlanmıştın Canımsın diyerek beni sarmıştın Evlenelim deyince kanatlanmıştın Sevinçten olacak çok ağlamıştın Sevinçten olacak çok ağlamıştın O gözel, o şirin kır kahvesinde O gözel, o şirin kır kahvesinde Şimdi bir hatıra oldu o günler Neler konuşmuştuk seninle neler Şimdi bir hatıra oldu o günler Neler konuşmuştuk seninle neler Gözlerim ümitle hep yolunu bekler Gözlerim ümitle hep yolunu bekler O şirin, o gözel kır kahvesinde O şirin, o küçük kır kahvesinde Canımsın diyerek beni sarmıştın Evlenelim deyince kanatlanmıştın Canımsın diyerek beni sarmıştın Evlenelim deyince kanatlanmıştın Sevinçten olacak çok ağlamıştın Sevinçten olacak çok ağlamıştın O güzel, o şirin kır kahvesinde O güzel, o şirin kır kahvesinde O güzel, o şirin kır kahvesinde O küçük, o şirin kır kahvesinde