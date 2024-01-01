Suat Sayın

Kır Kahvesi Şarkı Sözleri
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Ellerin elimde, başın omzumda
Hani buluşmuştuk kır kahvesinde
Yalnızdık seninle çamlar altında
O güzel, o şirin kır kahvesinde
Canımsın diyerek beni sarmıştın
Evlererim deyince kanatlanmıştın
Sevinçten olacak çok ağlamıştın
O güzel, o şirin kır kahvesinde
O güzel, o şirin kır kahvesinde
Ellerin elimde, başın omzumda
Hani buluşmuştuk kır kahvesinde
Ellerin elimde, başın omzumda
Hani buluşmuştuk kır kahvesinde
Yalnızdık seninle çamlar altında
Yalnızdık seninle çamlar altında
O güzel, o şirin kır kahvesinde
O gözel, o şirin kır kahvesinde
Canımsın diyerek beni sarmıştın
Evlenelim deyince kanatlanmıştın
Canımsın diyerek beni sarmıştın
Evlenelim deyince kanatlanmıştın
Sevinçten olacak çok ağlamıştın
Sevinçten olacak çok ağlamıştın
O gözel, o şirin kır kahvesinde
O gözel, o şirin kır kahvesinde
Şimdi bir hatıra oldu o günler
Neler konuşmuştuk seninle neler
Şimdi bir hatıra oldu o günler
Neler konuşmuştuk seninle neler
Gözlerim ümitle hep yolunu bekler
Gözlerim ümitle hep yolunu bekler
O şirin, o gözel kır kahvesinde
O şirin, o küçük kır kahvesinde
Canımsın diyerek beni sarmıştın
Evlenelim deyince kanatlanmıştın
Canımsın diyerek beni sarmıştın
Evlenelim deyince kanatlanmıştın
Sevinçten olacak çok ağlamıştın
Sevinçten olacak çok ağlamıştın
O güzel, o şirin kır kahvesinde
O güzel, o şirin kır kahvesinde
O güzel, o şirin kır kahvesinde
O küçük, o şirin kır kahvesinde