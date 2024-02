Suat Sayın

Ne olur kimseye bakma gizli sırlarımı sakla Ne olur kimseye bakma gizli sırlarımı sakla * Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem * Son bir defa göreyim uğruna can vereyim Kollarında öleyim başka bir şey istemem * Kollarında öleyim başka bir şey istemem Ümit'siz olsa bile beni sevdiğini söyle Ümit'siz olsa bile beni sevdiğini söyle * Her şeyinle gir kalbime Başka bir şеy istemem Her şеyinle gir kalbime * Başka bir şey istemem Son bir defa göreyim muradıma ereyim * Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem Başka bir şey istemem