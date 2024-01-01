Ne Demiştin Neden Caydın Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Ne Demiştin Neden Caydın
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Ne demiştin niçin caydın sözünden
Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı
Ah vefasız anlıyorum gözünden
O bakış bir an mıydı, o gülüş yalan mıydı
Hangi kara kedi ayırdı bizi
Seni hercaî seni, hani sevmiştin beni