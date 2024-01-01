Ölsemde Bir Kalsamda Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Ölsemde Bir Kalsamda
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Nasıl da değiştin birden
Sanki sen değildin başın üstüne yeminler eden
Nasıl da değiştin bilmem
Sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden
Mektupların da olmasa
Kendimden şüphe duyardım yanılan ben miyim diye
Şiirlerin olmasa
Aklımı oynatırdım inanamazdım gözlerime
Ne yazık ne yazık ki gerçek bu
Ölsem de bir, kalsam da bir
Senin için yok hiç farkı
Yıllar önce unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı
Gitsen de bir, dönsen de bir
Benim için yok hiç farkı
Sanki çoktan unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı
Bir hıçkırık boğazımda
Kalbimi parçalayan bir isyan büyür boğum boğum
Sanki ani bir bir fırtına
Önünde kuru bir yaprak gibi savrulup durduğum
Biliyorum kader değil
Kendi ellerimle kazdım bu mezarı ben kendime
Dönüp gitmek hüner değil
Gel de anlat bunu sızım sızım sızlayan kalbime
Ne yazık dönüş yok artık geriye
Ölsem de bir, kalsam da bir
Senin için yok hiç farkım
Yıllar önce unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı
Gitsen de bir, dönsen de bir
Benim için yok hiç farkın
Sanki çoktan unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı
Ölsem de bir, kalsam da bir
Senin için yok hiç farkım
Yıllar önce unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı