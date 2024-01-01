Suat Sayın

Nasıl da değiştin birden Sanki sen değildin başın üstüne yeminler eden Nasıl da değiştin bilmem Sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden Mektupların da olmasa Kendimden şüphe duyardım yanılan ben miyim diye Şiirlerin olmasa Aklımı oynatırdım inanamazdım gözlerime Ne yazık ne yazık ki gerçek bu Ölsem de bir, kalsam da bir Senin için yok hiç farkı Yıllar önce unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı Gitsen de bir, dönsen de bir Benim için yok hiç farkı Sanki çoktan unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı Bir hıçkırık boğazımda Kalbimi parçalayan bir isyan büyür boğum boğum Sanki ani bir bir fırtına Önünde kuru bir yaprak gibi savrulup durduğum Biliyorum kader değil Kendi ellerimle kazdım bu mezarı ben kendime Dönüp gitmek hüner değil Gel de anlat bunu sızım sızım sızlayan kalbime Ne yazık dönüş yok artık geriye Ölsem de bir, kalsam da bir Senin için yok hiç farkım Yıllar önce unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı Gitsen de bir, dönsen de bir Benim için yok hiç farkın Sanki çoktan unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı Ölsem de bir, kalsam da bir Senin için yok hiç farkım Yıllar önce unutulmuş dillerden düşmüş bir şarkı