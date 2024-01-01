Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor
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Rüzgar uyumuş, ay dalıyor her taraf ıssız
Rüzgar uyumuş, ay dalıyor her taraf ıssız
Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız
Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız
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Gel çıt bile yok, korkma benim bahçede yalnız
Gel çıt bile yok, korkma benim bahçede yalnız
Ey gözlerinin rengi kadar, kalbi güzel kız
Ey gözlerinin rengi kadar, kalbi güzel kız