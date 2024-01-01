Suat Sayın

Rüzgar uyumuş, ay dalıyor her taraf ıssız Rüzgar uyumuş, ay dalıyor her taraf ıssız Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız * Gel çıt bile yok, korkma benim bahçede yalnız Gel çıt bile yok, korkma benim bahçede yalnız Ey gözlerinin rengi kadar, kalbi güzel kız Ey gözlerinin rengi kadar, kalbi güzel kız