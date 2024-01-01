Şu Güzele Bir Bakın Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Şu Güzele Bir Bakın
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Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor
Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor
Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor
Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor
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Tarzı tavrı dilrüba, anlı şanlı bir peri
Sürüklüyor ardınca zülfü kadar müşteri
Döküldükçe rûyine sırma saçın telleri
Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor