Suat Sayın

İntizar Şarkı Sözleri
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Tac olsan başıma takmayacağım
Nur olsan gözüme, bakmayacağım
Yoluna adaklar yakmayacağım
Tövbeler tövbesi
Derdine göğsümü germeyeceğim
Bağrımı yoluna sermeyeceğim
Rüyamda sana yer vermeyeceğim
Tövbeler tövbesi
Sinemde kor olsan yanmayacağım
Bin yemin etsen de kanmayacağım
Seni hiç ama hiç anmayacağım
Tövbeler tövbesi
Kahretsem bana dön demeyeceğim
Ecel ol sana baş eğmeyeceğim
Ve senden başka da sevmeyeceğim
Tövbeler tövbesi
Kahretsem bana dön demeyeceğim
Ecel ol sana baş eğmeyeceğim
Ve senden başka da sevmeyeceğim
Tövbeler tövbesi
Tövbeler tövbesi tövbeler tövbesi
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Ne olur kimseye bakma gizli sırlarımı sakla
Ne olur kimseye bakma gizli sırlarımı sakla
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Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem
Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem
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Son bir defa göreyim uğruna can vereyim
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
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Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Ümit'siz olsa bile beni sevdiğini söyle
Ümit'siz olsa bile beni sevdiğini söyle
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Her şeyinle gir kalbime
Başka bir şеy istemem
Her şеyinle gir kalbime
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Başka bir şey istemem
Son bir defa göreyim muradıma ereyim
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Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Başka bir şey istemem