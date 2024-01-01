Suat Sayın

Tac olsan başıma takmayacağım Nur olsan gözüme, bakmayacağım Yoluna adaklar yakmayacağım Tövbeler tövbesi Derdine göğsümü germeyeceğim Bağrımı yoluna sermeyeceğim Rüyamda sana yer vermeyeceğim Tövbeler tövbesi Sinemde kor olsan yanmayacağım Bin yemin etsen de kanmayacağım Seni hiç ama hiç anmayacağım Tövbeler tövbesi Kahretsem bana dön demeyeceğim Ecel ol sana baş eğmeyeceğim Ve senden başka da sevmeyeceğim Tövbeler tövbesi Kahretsem bana dön demeyeceğim Ecel ol sana baş eğmeyeceğim Ve senden başka da sevmeyeceğim Tövbeler tövbesi Tövbeler tövbesi tövbeler tövbesi

Ne olur kimseye bakma gizli sırlarımı sakla Ne olur kimseye bakma gizli sırlarımı sakla * Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem * Son bir defa göreyim uğruna can vereyim Kollarında öleyim başka bir şey istemem * Kollarında öleyim başka bir şey istemem Ümit'siz olsa bile beni sevdiğini söyle Ümit'siz olsa bile beni sevdiğini söyle * Her şeyinle gir kalbime Başka bir şеy istemem Her şеyinle gir kalbime * Başka bir şey istemem Son bir defa göreyim muradıma ereyim * Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem Başka bir şey istemem