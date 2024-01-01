Suat Sayın

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Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken
Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken
*
Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken
En neşeli demler bu gece sazla geçerken
Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken
Öksüz sanırım kendimi ben sen sensiz içerken
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"ömrün şu biten neş'vesi tam olsun erenler
son meclisi câm üstünde câm olsun erenler
şükranla vedâ ettiğimiz câm-ı fenaya
son pendimiz ahlâfa devam olsun erenler
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caizse harâbât-ı ilahide de her dem
yârân yine rindan-ı kirâm olsun erenler
tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde
evvel giden ihvâna selâm olsun erenler
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Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen
Kıskan beni göğsünde uyut, yan ateşimden
Aşkın o zehir hasreti ruhumda kanarken
Kıskan beni göğsünde uyut, yan ateşimden
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Senden uzak günlerim zindân oluyor
Hasretin, elemin kalbime doluyor
Gönül bahçemde, yazık, hayâl gülüm soluyor
Hasretin, elemin kalbime doluyor
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Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır
Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır
Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır
Yalnız senin aşkınlaruhum solacaktır
*
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
*
Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
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Beklerim her gün bu sâhillerde mahzûn böyle ben
Gün batar kuşlar döner dönmez bu yoldan beklenen
En nihâyet anladım yokmuş gören hattâ bilen
Gün batar kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen
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Nihansın dideden ey mest-i nazım
Nihansın dideden ey mest-i nazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım
*
Benim sensin felekte çare sazım
Benim sensin felekte çare sazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım
*
Revadır matemim tutsa felekler
Revadır matemim tutsa felekler
Bana insan değil ağlar melekler
Bana insan değil ağlar melekler
*
Hevaya gitti hep bunca emekler
Hevaya gitti hep bunca emekler
Bana sensiz cihanda can ne lazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım
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Unutmadım seni ben
Unutmadım, unutmadım
Her zaman, her zaman
Her zaman kalbimdesin
Aylar, yıllar geçti
Söyle sen, söyle sen
Söyle sen nerdesin
Nerdesin, söyle sen nerdesin
Aylar, yıllar geçti
Söyle sen, söyle sen
Söyle sen nerdesin
Nerdesin, söyle sen nerdesin
Anlaşıldı sen geri
Dönülmeyen, dönülmeyen
Dönülmeyen yerdesin
Anlaşıldı sen geri
Dönemeyeceksin
Unutmadım
Unutamadım seni ben
Her zaman, her zaman
Her zaman bendesin
Bendesin
Her zaman bendesin
Unutmadım
Unutamadım seni ben
Her zaman, her zaman
Her zaman bendesin
Bendesin
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Mühür gözlüm, seni elden
Mühür gözlüm, seni elden
Sakınırım, kıskanırım
Yağan kardan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Yağan kardan, esen yelden
Yağan kardan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Havadaki turnalardan havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan giyindiğin urbalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Giyindiğin urbalardan giyindiğin urbalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Beşikte yatan kuzundan
Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan, hem kızından
Ben seni senin gözünden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Ben seni senin gözünden
Yâr seni senin gözünden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Ali İzzet oncalardan ali İzzet oncalardan
Bakındım goncalardan yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Yerdeki karıncalardan yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
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Siyâh ebrûlerin durûben çatma
Gamzen oklarını âşıka atma
Sana gönül verdim beni ağlatma
Benim gözüm nûru gönlüm sürûru
*
Öğüttür verdiğim tut benim sözüm
Severim demeye tutmadı yüzüm
Âh efendim benim âh iki gözüm
Benim gözüm nûru gönlüm sürûru
*
Yemeden içmeden küllî beriyim
Senden ayrılalı cansız diriyim
Sînem üstünde bir kuru deriyim
Benim gözüm nûru gönlüm sürûru
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On dört bin yıl gezdim pervanelikte
Sıdkı ismin buldum divanelikte
İçtim şarabını mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum
Kırkların ceminde dara düş oldum
Kırkların ceminde Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Hay dost dara düş oldum
*
Güruh-u Naci’ye özümü kattım
İnsan sıfatından çok geldim gittim
Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için zara düş oldum
Bir zaman gül için zara düş oldum
Bir zaman gül için Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Hay dost zara düş oldum
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Ah, ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Ah, ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
*
Ah, her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
Ah, her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
*
Ah, nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
Ah, nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
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Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah yaktın beni
*
Gördüğüm günden beri
Olmuşum inan deli
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah yaktın beni
*
Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah yaktın beni