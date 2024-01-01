Suat Sayın

Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel Görmedim kimsede böyle bir dilruba Görmedim kimsede böyle bir dilruba Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer El aman, pek yaman her zaman ol güzel El aman, pek yaman her zaman ol güzel