Yine Bir Gül Nihal Şarkı Sözleri
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Suat Sayın
Yine Bir Gül Nihal
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Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü
Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü
Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel
Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel
Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü
Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü
Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel
Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel
Görmedim kimsede böyle bir dilruba
Görmedim kimsede böyle bir dilruba
Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz
Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz
Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer
Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer
El aman, pek yaman her zaman ol güzel
El aman, pek yaman her zaman ol güzel