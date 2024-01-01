Rüyam Ve Sen Şarkı Sözleri
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Gel de gör bak ne hale düştüm
Sen gidince bin kere öldüm
Kara sevdam bitti artık
Korda kalmış küle döndüm
Çok zor artık geçmişe dönmek
Acılarımı bir anda silmek
Bir suçum var seni sevdim
Uğruna her şeyi verdim
Allah'ından bul güzelim
Beni söyletme güzelim
Senle olmak kor bana zor bana
Bu yakışmaz güzelim
Bir kez olsun hak ver bana
Az mı çektim sevginden
Bir daha mı tövbe Tanrım
Kim tutar ki elimden
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Bir bilebilsen seni ne kadar çok özledim
Nasıl dönmeni bekledim
Bir duyabilsen seni ne kadar çok istedim
Dönsen canımı veririm
Bana son bir kez gül sevgilim
Sözlerin bir hançer su yüreğime
Bana son bir kez gül sevgilim
Konuşman ağlaman yakıyor beni
Ah yine dertlerim sardı,
Yine gözlerim karardı
Ah sözlerim yarım kaldı
Gidişinle içim yandı
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Ne kadar zormuş Tanrım bu korkuyu yaşamak
Sevdiğimden canımdan ayrılmak
Uykuları yolcu ettim senden ayrı yaşanmaz
Anladım ki sevenler böyle kolay ayrılmaz
Beni yok yere kırma, bir daha uzak durma
Nelerden geçtim aşk uğruna
Hadi gel çocuk olma, boşuna gurur yapma
Benimsin sen en sonunda
Yalanım yok
Bana sensizlik zor geliyor gönlüme
Utanırım saklarım göz yaşımı kendime
Yalanım yok
Yine sensizlik dert veriyor ömrüme
Savaşırım hakkın yok günahıma girmeye
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Aşk; bir an süren aşk
Yine yakıp gittin acımasız aşk
İstemem bir kez daha rahat bırak beni
Şu kısacık hayatta bana bırak beni
Bir gün olsun mutluyum diyemedim
Hep yanımda, peşimde
Yine dört yanım hüsran oldu
Yine çaresiz kaldım
Sana kaç kez yakardım
Ey Tanrım, Allah'ım
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Niye yanımda yoksun ki
Sana yine ihtiyacım var
O teninin bebek kokusu
Yüzüne çok ihtiyacım var
Hani nerede ellerin
Yalnız kollarım
Niye yanımda yoksun ki
Bitmiyor hasretin
Yaşamımın cilvesi seni sevmek
Derinden ölesiye
Kalbimin sesi bu seni sevmek
Tutkuyla ölesiye
-
Geceler karanlık, kâbuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben baş bașayım
Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor
Kadere küsmüş gönlüm, yapayalnızım
Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor
Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gömdüm
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor
Geceler karanlık, kâbuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben baş bașayım
Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor
Kadere küsmüş gönlüm, yapayalnızım
Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor
Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gömdüm
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız...
-
Gurbet bitmez oldu
Tutmaz oldu ellerim
Bir umut ver; bir aman ver sevdiğim
Günler oldu,
Aylar oldu dönmedin
Hiç mi sevmez hiç mi yanmaz yüreğin
Çaresi nedir sevmek değil mi suçum
Aşk ateşiyle yanarken
Sarardım soldum
Yalnızca seni sevdim,
Divane oldum
-
Günler birer birer geçiyor.
Sanki dünmüş gibi.
Yine de seninle.
Düşler birer birer sönüyor.
Bir hayalmiş gibi.
Hayatın peşinde.
Bir an gelir bıkarsın her şeyden.
Usanırsın, sözler durur.
Koparsın her şeyden.
İşte o anda.
Sevmek, sevmek yine sevmek.
Bir ömür boyunca bilmek.
Güne senle başlarken.
Tüm kalbinle sevmek.
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Dur artık biraz dinle,
Olmuyor bu aşk böyle
Ya sen değiş ya da beni rahat bırak
Sensiz kalsın düşlerim
Alıştım ben böyleyim
Bin defa öldüm senin için
Sabrettim çilem doldu
Aşkından güller soldu
Ne olur aman ver
Bitsin artık yeter
Aşklar biter sözler ölür
Tam o anda hayat devam ediyor canım