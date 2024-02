N'olur devam et Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Sevgiyle umutla Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Gül yine gül bana yaz Yağmuru Gül ki yaşam yeniden başlasın Yarış güneşin gülen yüzüyle Göster sen de sıcaklığını Yaz yağmuru N'olur devam et Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Sevgiyle umutla Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Gül yine gül bana yaz Yağmuru Gül ki yaşam yeniden başlasın Yarış güneşin gülen yüzüyle Göster sen de sıcaklığını Yaz yağmuru Yaz yağmuru Yaz yağmuru Yaz yağmuru Yaz yağmuru