Aşklar Biter Dur artık biraz dinle, Olmuyor bu aşk böyle Ya sen değiş ya da beni rahat bırak Sensiz kalsın düşlerim Alıştım ben böyleyim Bin defa öldüm senin için Sabrettim çilem doldu Aşkından güller soldu Ne olur aman ver Bitsin artık yeter Aşklar biter sözler ölür Tam o anda hayat devam ediyor canım

Allah'ından Bul Gel de gör bak ne hale düştüm Sen gidince bin kere öldüm Kara sevdam bitti artık Korda kalmış küle döndüm Çok zor artık geçmişe dönmek Acılarımı bir anda silmek Bir suçum var seni sevdim Uğruna her şeyi verdim Allah'ından bul güzelim Beni söyletme güzelim Senle olmak kor bana zor bana Bu yakışmaz güzelim Bir kez olsun hak ver bana Az mı çektim sevginden Bir daha mı tövbe Tanrım Kim tutar ki elimden

Bana Son Bir Kez Gül Bir bilebilsen seni ne kadar çok özledim Nasıl dönmeni bekledim Bir duyabilsen seni ne kadar çok istedim Dönsen canımı veririm Bana son bir kez gül sevgilim Sözlerin bir hançer su yüreğime Bana son bir kez gül sevgilim Konuşman ağlaman yakıyor beni Ah yine dertlerim sardı, Yine gözlerim karardı Ah sözlerim yarım kaldı Gidişinle içim yandı

Yalanım Yok Ne kadar zormuş Tanrım bu korkuyu yaşamak Sevdiğimden canımdan ayrılmak Uykuları yolcu ettim senden ayrı yaşanmaz Anladım ki sevenler böyle kolay ayrılmaz Beni yok yere kırma, bir daha uzak durma Nelerden geçtim aşk uğruna Hadi gel çocuk olma, boşuna gurur yapma Benimsin sen en sonunda Yalanım yok Bana sensizlik zor geliyor gönlüme Utanırım saklarım göz yaşımı kendime Yalanım yok Yine sensizlik dert veriyor ömrüme Savaşırım hakkın yok günahıma girmeye

Dört Yanım Hüsran Aşk; bir an süren aşk Yine yakıp gittin acımasız aşk İstemem bir kez daha rahat bırak beni Şu kısacık hayatta bana bırak beni Bir gün olsun mutluyum diyemedim Hep yanımda, peşimde Yine dört yanım hüsran oldu Yine çaresiz kaldım Sana kaç kez yakardım Ey Tanrım, Allah'ım

Niye Yanımda Yoksun Niye yanımda yoksun ki Sana yine ihtiyacım var O teninin bebek kokusu Yüzüne çok ihtiyacım var Hani nerede ellerin Yalnız kollarım Niye yanımda yoksun ki Bitmiyor hasretin Yaşamımın cilvesi seni sevmek Derinden ölesiye Kalbimin sesi bu seni sevmek Tutkuyla ölesiye

Sensiz Kaldım Geceler karanlık, kâbuslar üzerimde Yine dertlerimle ben baş bașayım Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor Kadere küsmüş gönlüm, yapayalnızım Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gömdüm İçimde kalan sevgi seni düşlüyor Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor Geceler karanlık, kâbuslar üzerimde Yine dertlerimle ben baş bașayım Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor Kadere küsmüş gönlüm, yapayalnızım Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gömdüm İçimde kalan sevgi seni düşlüyor Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi Tanrım hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız...

Gurbet Bitmez Oldu Gurbet bitmez oldu Tutmaz oldu ellerim Bir umut ver; bir aman ver sevdiğim Günler oldu, Aylar oldu dönmedin Hiç mi sevmez hiç mi yanmaz yüreğin Çaresi nedir sevmek değil mi suçum Aşk ateşiyle yanarken Sarardım soldum Yalnızca seni sevdim, Divane oldum