Gel de gör bak ne hale düştüm Sen gidince bin kere öldüm Kara sevdam bitti artık Korda kalmış küle döndüm Çok zor artık geçmişe dönmek Acılarımı bir anda silmek Bir suçum var seni sevdim Uğruna her şeyi verdim Allah'ından bul güzelim Beni söyletme güzelim Senle olmak kor bana zor bana Bu yakışmaz güzelim Bir kez olsun hak ver bana Az mı çektim sevginden Bir daha mı tövbe Tanrım Kim tutar ki elimden

Aşk; bir an süren aşk Yine yakıp gittin acımasız aşk İstemem bir kez daha rahat bırak beni Şu kısacık hayatta bana bırak beni Bir gün olsun mutluyum diyemedim Hep yanımda, peşimde Yine dört yanım hüsran oldu Yine çaresiz kaldım Sana kaç kez yakardım Ey Tanrım, Allah'ım

Günler birer birer geçiyor. Sanki dünmüş gibi. Yine de seninle. Düşler birer birer sönüyor. Bir hayalmiş gibi. Hayatın peşinde. Bir an gelir bıkarsın her şeyden. Usanırsın, sözler durur. Koparsın her şeyden. İşte o anda. Sevmek, sevmek yine sevmek. Bir ömür boyunca bilmek. Güne senle başlarken. Tüm kalbinle sevmek.