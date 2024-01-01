-
Belki de yarım kaldım senden sonra
İçimdeki arzularım hep sensiz
Belki de yalancıyım, belki de hep korkaktım
Belki de senden değil, kendimden kaçtım.
*
Gözümde mi büyüttüm her şeyi
Çok mu zordu paylaşmak sevgiyi
Aşk mı korkuttu beni, başka neyim kaldı ki,
Belki de kaybetmeyi öğrenmeliyim.
*
Belki çıkıp karşına seviyorum demeliyim
Sarılıp ellerini öpmeliyim
Belki dizine kapanıp, affet beni demeliyim
Belki de her şeyi silmeliyim, her şeyi unutup gitmeliyim..
-
Yaşanmış şeyler umrumda değil ki
Seni yıllarca sevdim de ne oldu sanki
Gözümle görsem artık inanmam ki
Seni yıllarca sevdim de ne oldu sanki
*
Fark etmez artık ilk göz ağrım olman
Far etmez bir zaman sana tapmış olmam
Aman aman elveda
-
En acısı unutulmak
Eski bir hatıra olmak
Sanki rüyadan uyanıp da
Hatırlanmamak
En zoru sensiz uyanmak
Ve çok mutlu gibi yapmak
Çok yeni terk edilmişken
Umursanmamak
Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı
Her şey mi yalan
(Her şey mi yalan)
Sana göre geride kaldıysak
Söyle yaran yok mu kanayan
Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım
Bu aşka inanan? (bir ben mi)
Her şey bitti ayrıldık diyorsan
Söyle yaran yok mu kanayan
En acısı unutulmak
Eski bir hatıra olmak
Sanki rüyadan uyanıp da
Hatırlanmamak
En zoru sensiz uyanmak
Ve çok mutlu gibi yapmak
Çok yeni terk edilmişken
Umursanmamak
Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı
Her şey mi yalan
(Her şey mi yalan)
Sana göre geride kaldıysak
Söyle yaran yok mu kanayan
Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım
Bu aşka inanan
Her şey bitti ayrıldık diyorsan
Söyle yaran yok mu kanayan
Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı
Her şey mi yalan
(Her şey mi yalan)
Sana göre geride kaldıysak
Söyle yaran yok mu kanayan
Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım
Bu aşka inanan
Her şey bitti ayrıldık diyorsan
Söyle yaran yok mu kanayan
-
Nasıl oldu seni hiç uğruna kaybettim?
Gel gör şu hâlimi, sensiz bittim tükendim
Nasıl bulsam seni, tekrâr sarsam seni?
Bir daha bırakmasam, yüreğime koysam seni
*
Senden önce yoktum, senden sonra yokum
Meğer sensiz dünya bomboşmuş, bilmiyordum
Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın
Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın?
*
Nasıl oldu seni hiç uğruna kaybettim?
Gel gör şu hâlimi, sensiz bittim tükendim
Nasıl bulsam seni, tekrâr sarsam seni?
Bir daha bırakmasam, yüreğime koysam seni
*
Senden önce yoktum, senden sonra yokum
Meğer sensiz dünya bomboşmuş, bilmiyordum
Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın
Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın?
*
Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın
Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın?
-
Aşkım beni unutmuş gibisin
Gözlerinden aşkı silmiş gibisin
Ben her gece hayalinle uyurken
Sen rüyadan uyanmış gibisin.
*
Ben aşka son bir bilet arıyorken
Sen trene binip gitmiş gibisin
Bir umut yeniden olur mu derken
Sen çoktan silip atmış gibisin.
*
Mazide mi kaldı sevda yeminin
Artık eskisi gibi değil misin
Ben son sözümü söylememişken
Sen her aşkın sonu var der gibisin.
-
Gizli aşkım, imkansızım
Neden daha önce tanımadım?
Geç mi kaldı, dermansızım
Kime ne söyleyeyim bulamadım
*
Umutsuz bir aşkın kölesiyim
Ne yardan ne serden geçemedim
Sanki kör olmuşum göremedim
Doğruyu yanlışı seçemedim.
*
Sonsuz aşkım imkansızım
Şimdi seni kimlerden sorayım
Görmem lazım, dermansızım
Şimdi nasıl ayakta kalayım?
-
Güvercinim haber uçur O'nu hala unutmadım
Kokusu odamda hala resimlerini atmadım
Yeter, söyle ayrılık yetti bana
*
Sor O'na hiç mi bilmez nasıl acı çektiğimi
Geceler boyu ağlayıp, hasretinden eridiğimi
Söyle, yoksa bir zalim mi sevdim ben?
*
Güvercinim bekliyorum, yollarını gözlüyorum
Sevdiğimden haber getir bana...
Söyle O'nu seviyorum, O'nun için yaşıyorum
Bir tanemden haber getir bana...
-
İki yabancı gibi olmayalım artık
Bırak aşk bahçemizde çiçekler açsın
Ömür çok kısa, bırak beklemeyi artık
Bak açıyor güllerim, gel kokla artık
Gözlerimden gözlerine
Aşk akıyor hem delice
Ne söylesem şu gönlüme
Söz geçmiyor artık, of
Gözlerimden gözlerine
Aşk akıyor hem delice
Ne söylesem şu gönlüme
Söz geçmiyor artık
İki yabancı gibi olmayalım artık
Bırak aşk bahçemizde çiçekler açsın
Ömür çok kısa, bırak beklemeyi artık
Bak açıyor güllerim, gel kokla artık
Gözlerimden gözlerine
Aşk akıyor hem delice
Ne söylesem şu gönlüme
Söz geçmiyor artık, of
Gözlerimden gözlerine
Aşk akıyor hem delice
Ne söylesem şu gönlüme
Söz geçmiyor artık
Gönül kapımı açtım
Bozuldu yasaklarım
Kimse aşka inanmıyorken
Ben roman yazdım, of
Gözlerimden gözlerine
Aşk akıyor hem delice
Ne söylesem şu gönlüme
Söz geçmiyor artık, of
Gözlerimden gözlerine
Aşk akıyor hem delice
Ne söylesem şu gönlüme
Söz geçmiyor artık
Söz geçmiyor artık, of of of
-
Sen aşk nedir hiç bilmedin
Eridik, bittik hissetmedin
Her yalan söze değer verdin, hata ettin
Ne istesem olmaz dedin
Alışırsın bak, geçer dedin
Sevgisizliğe, ilgisizliğe alışamadım
Sen! Kıvılcımı fark etmeden
Yangına körükle giden
Başımın belası sen!
Sen! Rüyalarıma dur diyen
Cevabı bile bilmeden
Çok sevmeyi öğreten
Sen, yanlışsın sen!
Sen aşk nedir hiç bilmedin
Eridik, bittik hissetmedin
Her yalan söze değer verdin, hata ettin
Ne istesem olmaz dedin
Alışırsın bak, geçer dedin
Sevgisizliğe, ilgisizliğe alışamadım
Sen! Kıvılcımı fark etmeden
Yangına körükle giden
Başımın belası sen!
Sen! Rüyalarıma dur diyen
Cevabı bile bilmeden
Çok sevmeyi öğreten
Sen, yalnızsın sen!
Sen! Kıvılcımı fark etmeden
Yangına körükle giden
Başımın belası sen!
Sen! Rüyalarıma dur diyen
Cevabı bile bilmeden
Çok sevmeyi öğreten
Sen, yalnızsın sen
Rüyalarıma dur diyen
Cevabı bile bilmeden
Çok sevmeyi öğreten
Sen, yalnızsın sen!
-
En acısı unutulmak
Eski bir hatıra olmak
Sanki rüyadan uyanıp da
Hatırlanmamak
En zoru sensiz uyanmak
Ve çok mutlu gibi yapmak
Çok yeni terk edilmişken
Umursanmamak
Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı
Her şey mi yalan
(Her şey mi yalan)
Sana göre geride kaldıysak
Söyle yaran yok mu kanayan
Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım
Bu aşka inanan? (bir ben mi)
Her şey bitti ayrıldık diyorsan
Söyle yaran yok mu kanayan
En acısı unutulmak
Eski bir hatıra olmak
Sanki rüyadan uyanıp da
Hatırlanmamak
En zoru sensiz uyanmak
Ve çok mutlu gibi yapmak
Çok yeni terk edilmişken
Umursanmamak
Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı
Her şey mi yalan
(Her şey mi yalan)
Sana göre geride kaldıysak
Söyle yaran yok mu kanayan
Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım
Bu aşka inanan
Her şey bitti ayrıldık diyorsan
Söyle yaran yok mu kanayan
Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı
Her şey mi yalan
(Her şey mi yalan)
Sana göre geride kaldıysak
Söyle yaran yok mu kanayan
Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım
Bu aşka inanan
Her şey bitti ayrıldık diyorsan
Söyle yaran yok mu kanayan