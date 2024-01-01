Boyun Eğmem Nasıl ayrıldık seninle Hani hiç bitmez demiştin ya Engel olmam, gururumdan Yoluna çıkmam hiç korkma Kimi kandırdık seninle Neden değişti birden her şey Yalvaramam gururumdan Ağlıyorsam aldırma Sana gitme dur diyemedim Uğruna ölürüm değişemem Hasretin çok zor gelir ama Sana boyun eğmem.. *

Zor Bulursun Bunca emekten sonra Ayrılık reva mı bana Seni benden kim aldı Aşkımız yalan mıydı Kaderin bir oyunu bu Seni benden kim aldı Aşkımız yalan mıydı Etme bulma dünyası bu Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun Bunca emekten sonra Ayrılık reva mı bana Seni benden kim aldı Aşkımız yalan mıydı Kaderin bir oyunu bu Seni benden kim aldı Aşkımız yalan mıydı Etme bulma dünyası bu Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun Bende bu handa bir garip yolcuyum Senden ayrıyım içmeden sarhoşum Gün olur belki çok pişman olursun Beni zor bulursun

Gel Gittiğin günden beri Geceler bitmez oldu Acı nedir bilmezdim Şimdi bin derdim oldu Fırtınalar kopardın Böyle mi mutlu oldun Bir kez olsun unutmak Güzelim çok mu zordu Gel ilacım sensin sen Dön gel günahım boynuma Ben duramam buralarda Sen olmayınca başucumda

Kadınımsın Yıllar geçse bırakmam inan Unutmam seni unutamam Her şeyden vazgeçer yüreğim Bir seni içimden koparamam Yıllar geçse bırakmam inan Unutmam seni unutamam Her şeyden vazgeçer yüreğim Bir seni içimden koparamam Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsın Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsı Yıllar geçse bırakmam inan Unutmam seni unutamam Her şeyden vazgeçer yüreğim Bir seni içimden koparamam Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsı Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsın

Çık Hayatımdan Yıllardır koşturdum Sonunda kurtuldum elinden Gönlümce aşkımı Paylaşmak imkansız seninle Ah, derdim duymazdın Dönüp bir bakmazdın yeter Sensiz de yaşanır Tek arzum bu çile bitsin artık Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha görmeye tahammülüm yok Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha sevmeye cesaretim yok Yıllardır koşturdum Sonunda kurtuldum elinden Gönlümce aşkımı Paylaşmak imkansız seninle Ah, derdim duymazdın Dönüp bir bakmazdın yeter Sensiz de yaşanır Tek arzum bu çile bitsin artık Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha görmeye tahammülüm yok Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha sevmeye cesaretim yok Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha görmeye tahammülüm yok Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha sevmeye cesaretim yok Haydi çık hayatımdan Haydi git hayatımdan Seni bir daha görmeye tahammülüm yok Seni bir daha görmeye tahammülüm yok Seni bir daha sevmeye cesaretim yok

Yolun Açık Olsun Seni sevdim kendimi hiçe sayarak Seni sevdim inandıklarımı unutarak Oysa ki seni sevmek yaptığım en kötü hataymış Bugünü, yarını, dünyamı kararttın Bitmedi mi, yetmedi mi? Sevmedin, istemedin, yıllarımı mahvettin Bitmedi mi, yetmedi mi? Göre göre nasıl çektim seni? Bile bile nasıl sevdim seni? Ah Bu son yeminimdi bir daha tövbeler olsun Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun Bu son günahımdı emeklerim haram olsun Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun Bugünü, yarını, dünyamı kararttın Bitmedi mi, yetmedi mi? Sevmedin, istemedin, yıllarımı mahvettin Bitmedi mi, yetmedi mi? Göre göre nasıl çektim seni Bile bile nasıl sevdim seni? Ah Bu son yeminimdi bir daha tövbeler olsun Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun Bu son günahımdı emeklerim haram olsun Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun Bu son yeminimdi bir daha tövbeler olsun Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun Bu son günahımdı emeklerim haram olsun Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun, ah Seni sevmek yaptığım en büyük hataymış

Sensiz Garibim Ömrümü çaldı be güzelim Kahrolası gözlerin Ruhumun en derin yerinden Sanadır sözlerim Her şeyim fedadır yoluna Sensiz neyleyim Hasretin cezadır boynuma Allah şahidim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Ömrümü çaldı be güzelim Kahrolası gözlerin Ruhumun en derin yerinden Sanadır sözlerim Her şeyim fedadır yoluna Sensiz neyleyim Hasretin cezadır boynuma Allah şahidim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Her şeyim fedadır yoluna Sensiz neyleyim Hasretin cezadır boynuma Allah şahidim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim

Günahsızım Yüreğimdeki sızı dinmiyor Sen sormadıkça Gözlerimdeki ateş bitmiyor Sen bakmadıkça Geceler boyu hüzün bitmiyor Sen olmayınca Güneşim gün boyu doğmuyor Sen duymadıkça Bu kaçıncı hüzün, bu kaçıncı keder Neden inanmadın ki söyle neden Günahsızım anla beni aldatmadım inan seni Ellere kandın çekip gittin Derinden yaraladın beni...

Yarın Gün Değil Gel de gör bak halime çok yalnızım, (yalnızım) Mahsun oldum gün be gün çok zordayım, (zordayım) Affet artık dayanmak çok zor buna, (zor buna) Hayat sensiz bir büyük zulüm bana, (zulüm bana) Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gel de gör bak halime çok yalnızım, (yalnızım) Mahsun oldum gün be gün çok zordayım, (zordayım) Affet artık dayanmak çok zor buna (zor buna) Hayat sensiz bir büyük zulüm bana (zulüm bana) Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil