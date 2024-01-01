Janti Şarkı Sözleri
Suat Suna Janti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suat Suna Janti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Janti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yine dert günü, yine mahşerdeyim
Yine çaremi bulamaz haldeyim
Güne karşıyım, geceler kapımda nöbette
*
Yine yalnızım yine sazendeyim
Yine gölgemi göremez haldeyim
Sana doğruyum acılar kapımda nöbette
*
Can dayanır mı hiç böylesi ayrılığa
Anılar sorar ben sana sormasam da
Son sözlerim sana değil Tanrı'ya
Geç olmadan, al beni de yanına
-
Sevdik sevildik
Alıştık ve ayrıldık
Biz aşkı meğer bir oyun sandık
***
Bu yalancı baharda
İkimiz de yanıldık
Ama en güzel yerinde
Yarım kaldık
***
Sevdik sevildik
Alıştık ve ayrıldık
Biz aşkı meğer bir oyun sandık
***
Bu yalancı baharda
İkimiz de yanıldık
Ama en güzel yerinde
Yarım kaldık
***
Hadi gel bir kibrit çak
Şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın
Bana külleri kalsın
***
Nereye doğru baksam
Orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimin
Adını bilen yazsın
***
Hadi gel bir kibrit çak
Şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın
Bana külleri kalsın
***
Nereye doğru baksam
Orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimin
Adını bilen yazsın
***
Sevdik sevildik
Alıştık ve ayrıldık
Biz aşkı meğer bir oyun sandık
***
Bu yalancı baharda
İkimiz de yanıldık
Ama en güzel yerinde
Yarım kaldık
***
Hadi gel bir kibrit çak
Şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın
Bana külleri kalsın
***
Nereye doğru baksam
Orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimin
Adını bilen yazsın
***
Hadi gel bir kibrit çak
Şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın
Bana külleri kalsın
***
Nereye doğru baksam
Orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimin
Adını bilen yazsın
***
Hadi gel bir kibrit çak
Şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın
Bana külleri kalsın
***
Nereye doğru baksam
Orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimin
Adını bilen yazsın
-
Yol doğru, yük ağır
Gözden düşen yaş değil, sadece yar
İmkansızsa aşk ben sana sağır
Sende bana dilsiz var!
***
Ağlamak nereye kadar
Say, yaşadıklarımıza say!
***
Kimsesi olmayan yolcular gibi
Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
***
Yol doğru, yük ağır
Gözden düşen yaş değil, sadece yar
İmkansızsa aşk ben sana sağır
Sende bana dilsiz var!
***
Ağlamak nereye kadar
Say, yaşadıklarımıza say!
***
Kimsesi olmayan yolcular gibi
Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
***
Kimsesi olmayan yolcular gibi
Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
-
Yerin yok zannettin garip dünyada
Bir damla olamadıysan sonsuz deryada
Gül bile dikenin dibinde yaşıyor da
Dön bir bak kalbine gerek yok feryada
***
Nasip işi ayrı, hesap işi ayrı
Bundan böyle bana yok senden gayrı
Bundan böyle sana yok benden gayrı
***
Senin olsun, benim olsun
İki kalbe huzur dolsun
Mutluluktan öleceğiz diyorum
Direniyorsun
***
Senin olsun, benim olsun
İki kalbe huzur dolsun
Mutluluktan öleceğiz diyorum
Direniyorsun
(Anlamıyorsun)
-
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
***
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
***
İyi günde dar günümde
Sen hep orda yanı başımda
Ne oldu da ayrılmaya
Bunca heves anlatsana
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
-
Gözü karaydı siyahtan kömürdü
Silahtı vururdu delerdi tek bakışta
Yürüyünce saatler dururdu
Zamanmış mekanmış dünya kimin umrunda
***
Ah be gülüm
Sana benden nasıl janti bir yol olur
Sen beni ittin
Bilemezsin kendimden geçtim
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman
Gel yanımda kal
***
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bi kere sevdim yanarım aşkım adına
***
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
***
Teni kardı beyazdı sıcaktı
Yanından geçince nasıl gül kokardı
Saçlar uçardı ipince
Savursa uzaktan yüzümde kıyamet kopardı
***
Ah be gülüm
Sana benden nasıl janti bir yol olur
Sen beni ittin
Bilemezsin kendimden geçtim
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman
Gel yanımda kal
***
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
***
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
***
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman
Gel yanımda kal
***
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
***
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
-
Gideli çok olmadı
O gün unutulmadı
Sonuna kadar açık
Çıkıp gittiğin kapı
***
Dilime ahlar düştü
Işığıma gölgeler
Canım acıyor inan
Canım diyen sesin yokken
***
Gözlerimde doluyorsun
Yağıyorsun her gece
Ve her yeni günde bekleniyorsun
Aranıyorsun yana döne
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