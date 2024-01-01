Canım Benim Benden uzaklara kaçsan ne fark eder Öyle sevdalıyım ki, yine senin olurum * Bir bakışın ömre bedel Yine deli olurum Bir sözüne dünya döner Sana köle olurum * Canım benim, canım senin Söyle bitmez mi derdin Canım benim bu ayrılık Bir gün biter mi dersin

Ağla Yazık bu geçen zamana yazık Ne kadar çok şey verdim Sana ne çok güvendim Kaybettiğim her şeye çok yazık * Yazık bu giden Yıllara yazık Gözlerim körmüş meğer Sana nasıl inandım * Ömrümden çaldığın yeter artık * Ağla bitti artık Ağla geçti artık Sevdim olmadı, sövdüm olmadı yeter

Bir Ben Yapamam Sensiz Gitme dur desem beni dinler misin ? Bir sans daha istesem vermez misin ? Yüregin sizlamaz mi ? Hic canin acimaz mi ? Yalvarsam bana geri dönmez misin ? * Bir ben yapamam sensiz Bir ben ölürüm sensiz Böyle gideceksen eger Can evimden vur gitsin ... *

Haydi Gül Biraz Yine gözlerim doldu Çaresizim bu akşam Yıldızlar konuştu Mahkum oldum * Çok değil biraz sevgi Biraz da aşk istedim Gözlerin konuştu Sarhoş oldum.... * Haydi gül biraz Haydi durma sev biraz Sensiz bu yaz Hiç yaşanmıyor..

Unutamadım Ne yapsam zor dayanılmıyor Hiç bir şey bu yangını söndürmüyor Kavuşmak zor, çok uzaktasın Görmesem de canım anımdasın * Unutamadım sevdiğim Yokluğun zor geldi bana Alışamadım bir tanem Yine kaldım bir başıma *

Sebepsiz Şarkı Bugün yine yoksun yanımda Ağlıyorum aslında Sebepsiz bir şarkı bu Hayat bu kadar basit ama Ne kadar zor aslında Umutsuz bir şarkı bu * Yine şarkım seni söylüyor Gözlerindeki aşkı Sevgiyi özlüyor

Gülmedim Gülmedim, güldürmedi beni bir kez olsun Kader beni, ney di suçum? Bitmedi, tükenmedi aşkım sana Söyle hani nerde sevgin? * O kabus günler, acı sözler Yıkıp geçen, ihanetler O kabus günler, acı sözler Yıkıp geçen, ihanetler * Sen de çek git artık durma Fark etmez hep aynı nasılsa Sen de savaşma, kalkarım altından Unutma çok mutlu olduk Yalnızca bunları hatırla Güzel günlerimiz, hatıramız olsun

Korkmazdım Seni sevmeden olmaz Düşlerim sensiz yaşanmaz Sen yalnızsın ama ben yapayalnızım Günler tuzak kurmuş acılar sanki peşimde Unutulur sanmıştım aldanmışım Sana geri dön diyorum Ne olur vicdansız olma Gözlerimden akan her yaş Senin içindir seninledir Korkmazdım sevmekten bıkmazdım herşeyden Sen vardın yinede sen vardın Yılmazdım kolayca kaçmazdım kendimden.