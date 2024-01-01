Değil Bilmem ki nasıl, anlatsam Nasıl, nasıl size derdimi Bir dert ki yürekler acısı Bir dert ki düşman başına * Gönül yarası desem değil Ekmek parası desem değil Bir dert ki dayanılır şey değil

O Lelli Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış Saçlarını rüzgar okşar tararmış Oo lelli İpekten ince kirpikleri Gülermiş hep bebekler gibi Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış Oo lelli Pamuk gibi beyaz elleri Sepetinde kır çiçekleri Saçlarını rüzgar okşar tararmış Şapkası kırmızı gözleri mavi Üstünden düşmezmiş mor bir entari oo lelli Şapkası kırmızı gözleri mavi Yokmuş bir benzeri yokmuş emsali Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış Bir zalimi görmüş ona aldanmış Oo lelli İpekten ince kirpikleri Gülermiş hep bebekler gibi Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış Oo lelli Pamuk gibi beyaz elleri Sepetinde kır çiçekleri Gözyaşıyla solmuş mazide kalmış Kaybolmuş şapkası gözleri nemli Yollarda eskimiş mor entarisi oo lelli Kaybolmuş şapkası gözleri nemli Denizler ağlarmş o günden beri o lelli İpekten ince kirpikleri Gülermiş hep bebekler gibi Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış Oo lelli Pamuk gibi beyaz elleri Sepetinde kır çiçekleri Gözyaşıyla solmuş mazide kalmış Gel zaman git zaman kalbinde sızı Zalimin sevdası mahvetmiş kızı oo lelli Kaybolmuş şapkası gözleri nemli Denizler ağlarmş o günden beri oo lelli

Öksüz Kaldım Bir yanım sensiz Bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım Öksüz kaldım Su gibi aktın ellerimden Ansızın uçtun penceremden Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın Çığ gibi düştün yüreğime Öksüz kaldım sana az mı yalvardım Kavuşmak uğruna, kendimden caydım Senden kalan hatıralara kandım İçimde kanayan sevdandır sandım Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım Su gibi aktın ellerimden Ansızın uçtun penceremden Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın Çığ gibi düştün yüreğime Öksüz kaldım sana az mı yalvardım Kavuşmak uğruna, kendimden caydım Senden kalan hatıralara kandım İçimde kanayan sevdandır sandım Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım

Vazgeçmem Senden Her gün yaşanan şey değil bu Gözlerimden okunan aşk tutkusu Her an söylenen söz değil bu Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoşu Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden En çok sevdiğim şarkı bu Aşk ateşi sarmış ruhumu En çok özlediğim duygu bu Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoşu Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden

Sersefilim Bu zamansız ayrılık Üzerimden gitmiyor Ne zalim kadermiş bu Peşimi bırakmıyor Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Ah Yüreğim dağlı Sevgisiz kaldım Ah, gözlerim bağlı Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben, ah Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Bu zamansız ayrılık Üzerimden gitmiyor Ne zalim kadermiş bu Peşimi bırakmıyor Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben, ah Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Ah Yüreğim dağlı Sevgisiz kaldım Ah, gözlerim bağlı Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben, ah Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Ah Yüreğim dağlı Sevgisiz kaldım Ah, gözlerim bağlı Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben Yapayalnız, sersefilim Perişanım ben, ah Yapayalnız, sersefilim Çaresizim ben

Can Dayanır Mı Yine dert günü, yine mahşerdeyim Yine çaremi bulamaz haldeyim Güne karşıyım, geceler kapımda nöbette * Yine yalnızım yine sazendeyim Yine gölgemi göremez haldeyim Sana doğruyum acılar kapımda nöbette * Can dayanır mı hiç böylesi ayrılığa Anılar sorar ben sana sormasam da Son sözlerim sana değil Tanrı'ya Geç olmadan, al beni de yanına

Sürgünüm Uzakmış bildiğim bütün yakınlar Tuzakmış geçtiğim bütün yollar Gönülden sevdiğim bütün aşklar Yıkılmış sığındığım limanlar Uzakmış bildiğim bütün yakınlar Tuzakmış geçtiğim bütün yollar Gönülden sevdiğim bütün aşklar Yıkılmış sığındığım limanlar Aşkı gerçek sandım Belki de kaderime isyanım Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan Hasretin köyüne sürgünüm Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan Hasretin köyüne sürgünüm Uzakmış bildiğim bütün yakınlar Tuzakmış geçtiğim bütün yollar Gönülden sevdiğim bütün aşklar Yıkılmış sığındığım limanlar Uzakmış bildiğim bütün yakınlar Tuzakmış geçtiğim bütün yollar Gönülden sevdiğim bütün aşklar Yıkılmış sığındığım limanlar Aşkı gerçek sandım Belki de kaderime isyanım Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan Hasretin köyüne sürgünüm Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan Hasretin köyüne sürgünüm

Su Damlası Sen ve ben su damlası gibiyiz Akmadan damlayan Bir bedende iki ayrı can gibiyiz Aslında yalnızız * Sen ve ben gözü dönmüş deliyiz Umutsuz bir yolda Sevginin kıymetini bilmeden Ayrılıp gitmişiz * Aşkı sensiz yaşamak en zoru Ben seçmedim bu yolu Şimdi artık faydasız bu sözlerim Senden başka sevmedim

Erguvan Yılları Hüznümün adıdır erguvan yılları Dünyanın kapısı o günler Gözlerim bağlıdır hayatın önünde Dokunsalar kırılır şu kalbim * Yaşamın anlamı, erguvan yılları Yüreğim yangın, unutamam yılları