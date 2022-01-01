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Suat Suna
Suat Suna
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01
Yoksun Sen
Suat Suna
03:37
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02
La La La
Suat Suna
03:15
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03
Dayanmaz
Suat Suna
04:14
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04
Seni Buldum
Suat Suna
02:46
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05
Senden Başka
Suat Suna
02:56
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Seni Buldum
Suat Suna
10
Suat Suna
Leyla
Suat Suna
Su Damlası
Suat Suna
Sana Haksızlık Ettim
Suat Suna
Yolun Açık Olsun
Suat Suna
Yapamam Sensiz
Suat Suna
Rüyam Ve Sen
Suat Suna
Hasret Fenerleri
Suat Suna
Ansızın Çektin Gittin
Suat Suna
40 Yılın Listebaşı Şarkıları
Suat Suna
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