Yolun Açık Olsun Şarkı Sözleri
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Suat Suna
Yolun Açık Olsun
-
Gittiğin günden beri
Geceler bitmez oldu
Acı nedir bilmezdim
Şimdi bin derdim oldu
Fırtınalar kopardın
Böyle mi mutlu oldun
Bir kez olsun unutmak
Güzelim çok mu zordu
Gel ilacım sensin sen
Dön gel günahım boynuma
Ben duramam buralarda
Sen olmayınca başucumda
-
Bunca emekten sonra
Ayrılık reva mı bana
Seni benden kim aldı
Aşkımız yalan mıydı
Kaderin bir oyunu bu
Seni benden kim aldı
Aşkımız yalan mıydı
Etme bulma dünyası bu
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
Bunca emekten sonra
Ayrılık reva mı bana
Seni benden kim aldı
Aşkımız yalan mıydı
Kaderin bir oyunu bu
Seni benden kim aldı
Aşkımız yalan mıydı
Etme bulma dünyası bu
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
Bende bu handa bir garip yolcuyum
Senden ayrıyım içmeden sarhoşum
Gün olur belki çok pişman olursun
Beni zor bulursun
-
Nasıl ayrıldık seninle
Hani hiç bitmez demiştin ya
Engel olmam, gururumdan
Yoluna çıkmam hiç korkma
Kimi kandırdık seninle
Neden değişti birden her şey
Yalvaramam gururumdan
Ağlıyorsam aldırma
Sana gitme dur diyemedim
Uğruna ölürüm değişemem
Hasretin çok zor gelir ama
Sana boyun eğmem..
*
-
Yıllar geçse bırakmam inan
Unutmam seni unutamam
Her şeyden vazgeçer yüreğim
Bir seni içimden koparamam
Yıllar geçse bırakmam inan
Unutmam seni unutamam
Her şeyden vazgeçer yüreğim
Bir seni içimden koparamam
Canımın parçası gönlümün fermanısın
Sen benim kadınımsın
Yüzüne bakarken içimin sızladığı
Sen benim alın yazım, kadınımsın
Canımın parçası gönlümün fermanısın
Sen benim kadınımsın
Yüzüne bakarken içimin sızladığı
Sen benim alın yazım, kadınımsı
Yıllar geçse bırakmam inan
Unutmam seni unutamam
Her şeyden vazgeçer yüreğim
Bir seni içimden koparamam
Canımın parçası gönlümün fermanısın
Sen benim kadınımsın
Yüzüne bakarken içimin sızladığı
Sen benim alın yazım, kadınımsı
Canımın parçası gönlümün fermanısın
Sen benim kadınımsın
Yüzüne bakarken içimin sızladığı
Sen benim alın yazım, kadınımsın
-
Yıllardır koşturdum
Sonunda kurtuldum elinden
Gönlümce aşkımı
Paylaşmak imkansız seninle
Ah, derdim duymazdın
Dönüp bir bakmazdın yeter
Sensiz de yaşanır
Tek arzum bu çile bitsin artık
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha görmeye tahammülüm yok
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha sevmeye cesaretim yok
Yıllardır koşturdum
Sonunda kurtuldum elinden
Gönlümce aşkımı
Paylaşmak imkansız seninle
Ah, derdim duymazdın
Dönüp bir bakmazdın yeter
Sensiz de yaşanır
Tek arzum bu çile bitsin artık
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha görmeye tahammülüm yok
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha sevmeye cesaretim yok
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha görmeye tahammülüm yok
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha sevmeye cesaretim yok
Haydi çık hayatımdan
Haydi git hayatımdan
Seni bir daha görmeye tahammülüm yok
Seni bir daha görmeye tahammülüm yok
Seni bir daha sevmeye cesaretim yok
-
Seni sevdim kendimi hiçe sayarak
Seni sevdim inandıklarımı unutarak
Oysa ki seni sevmek yaptığım en kötü hataymış
Bugünü, yarını, dünyamı kararttın
Bitmedi mi, yetmedi mi?
Sevmedin, istemedin, yıllarımı mahvettin
Bitmedi mi, yetmedi mi?
Göre göre nasıl çektim seni?
Bile bile nasıl sevdim seni? Ah
Bu son yeminimdi bir daha tövbeler olsun
Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun
Bu son günahımdı emeklerim haram olsun
Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun
Bugünü, yarını, dünyamı kararttın
Bitmedi mi, yetmedi mi?
Sevmedin, istemedin, yıllarımı mahvettin
Bitmedi mi, yetmedi mi?
Göre göre nasıl çektim seni
Bile bile nasıl sevdim seni? Ah
Bu son yeminimdi bir daha tövbeler olsun
Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun
Bu son günahımdı emeklerim haram olsun
Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun
Bu son yeminimdi bir daha tövbeler olsun
Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun
Bu son günahımdı emeklerim haram olsun
Kıymet bilmedin şimdi yolun açık olsun, ah
Seni sevmek yaptığım en büyük hataymış
-
Ömrümü çaldı be güzelim
Kahrolası gözlerin
Ruhumun en derin yerinden
Sanadır sözlerim
Her şeyim fedadır yoluna
Sensiz neyleyim
Hasretin cezadır boynuma
Allah şahidim
Başımın belası gözlerin
Kimse duymaz feryadım içerim
Sarhoş olmak yetmiyor güzelim
Sensiz garibim
Başımın belası gözlerin
Kimse duymaz feryadım içerim
Sarhoş olmak yetmiyor güzelim
Sensiz garibim
Ömrümü çaldı be güzelim
Kahrolası gözlerin
Ruhumun en derin yerinden
Sanadır sözlerim
Her şeyim fedadır yoluna
Sensiz neyleyim
Hasretin cezadır boynuma
Allah şahidim
Başımın belası gözlerin
Kimse duymaz feryadım içerim
Sarhoş olmak yetmiyor güzelim
Sensiz garibim
Başımın belası gözlerin
Kimse duymaz feryadım içerim
Sarhoş olmak yetmiyor güzelim
Sensiz garibim
Her şeyim fedadır yoluna
Sensiz neyleyim
Hasretin cezadır boynuma
Allah şahidim
Başımın belası gözlerin
Kimse duymaz feryadım içerim
Sarhoş olmak yetmiyor güzelim
Sensiz garibim
Başımın belası gözlerin
Kimse duymaz feryadım içerim
Sarhoş olmak yetmiyor güzelim
Sensiz garibim
-
Yüreğimdeki sızı dinmiyor
Sen sormadıkça
Gözlerimdeki ateş bitmiyor
Sen bakmadıkça
Geceler boyu hüzün bitmiyor
Sen olmayınca
Güneşim gün boyu doğmuyor
Sen duymadıkça
Bu kaçıncı hüzün, bu kaçıncı keder
Neden inanmadın ki söyle neden
Günahsızım anla beni aldatmadım inan seni
Ellere kandın çekip gittin
Derinden yaraladın beni...
-
Gel de gör bak halime çok yalnızım, (yalnızım)
Mahsun oldum gün be gün çok zordayım, (zordayım)
Affet artık dayanmak çok zor buna, (zor buna)
Hayat sensiz bir büyük zulüm bana, (zulüm bana)
Gün bugün yarın gün değil
Aşkımız oyuncak değil
Yalnızlık kahrederken
Ayrılık zamanı değil
Gün bugün yarın gün değil
Aşkımız oyuncak değil
Yalnızlık kahrederken
Ayrılık zamanı değil
Gel de gör bak halime çok yalnızım, (yalnızım)
Mahsun oldum gün be gün çok zordayım, (zordayım)
Affet artık dayanmak çok zor buna (zor buna)
Hayat sensiz bir büyük zulüm bana (zulüm bana)
Gün bugün yarın gün değil
Aşkımız oyuncak değil
Yalnızlık kahrederken
Ayrılık zamanı değil
Gün bugün yarın gün değil
Aşkımız oyuncak değil
Yalnızlık kahrederken
Ayrılık zamanı değil
Gün bugün yarın gün değil
Aşkımız oyuncak değil
Yalnızlık kahrederken
Ayrılık zamanı değil
Gün bugün yarın gün değil
Aşkımız oyuncak değil
Yalnızlık kahrederken
Ayrılık zamanı değil
-
Ne yalanlar gördük
Dünya adaletlimi
Ne acılar çektik
Bir gün mutlu geçmezmi
*
Gün gelirde yanında
Bir dost bulamazsan
Anlamak ne acı gelir
Tüm gerçekleri
*
Hayat bir hata
Hayat bir değil bin hata
Kör olası bu dünya bize kalmaz.